Fransa'da 55 yaş altı kişilere ikinci doz için 'AstraZeneca'dan farklı bir aşı' önerisi

Fransa Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS), Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşısının ilk dozunu alan 55 yaşın altı kişilere ikinci doz için Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşısı yapılması önerisinde bulundu. Karardan, ilk doz aşısını almış olan yaklaşık 533 bin kişinin etkileneceği belirtildi.

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya sebep olduğunun açıklanmasının ardından, Avrupa ülkeleri de dahil, birçok ülkede aşının belirli yaşın altındaki kişiler için aşının kullanımı askıya alındı.

Bugün HAS tarafından yapılan açıklamada da, ilk doz olarak AstraZeneca aşısı uygulanan 55 yaşın altındaki kişilere ikinci doz olarak Pfizer-BioNTech veya Moderna verilmesi önerildi.

French under-55s given AstraZeneca shot to get different vaccine for second dose https://t.co/RALCUQvC59 pic.twitter.com/DC3e99htTt — FRANCE 24 English (@France24_en) April 9, 2021

​Aşılamada sağlık çalışanlarına öncelik veren Fransa'da genç nüfusun büyük bir kısmına halihazırda AstraZeneca aşısı uygulanmış olduğu biliniyor.

'Karardan Sağlık Bakanı da etkilenecek'

HAS'ın verilerine göre, karardan yaklaşık 533 bin kişinin etkileneceği belirtildi. Karardan etkilenenler arasında 8 Şubat'ta AstraZeneca aşısı ile aşılanan 41 yaşındaki Sağlık Bakanı Olivier Veran da buluyor.

Bakan RTL'ye verdiği demeçte, "AstraZeneca aşısı hakkında detayları öğrenirken, bu aşının 55 yaşın altındaki kişilere önermediğimizi söylemek tutarlı olacaktır" dedi.

Veran, "Bu nedenle, ilk dozunuzu aldıysanız ve 55 yaşın altındaysanız, ilk dozdan 12 hafta sonra size başka bir aşı önerilecektir" ifadelerini kullandı.

10 milyondan fazla insanın ilk doz aşısı tamamlandı

Aşılama kampanyasının yavaş bir şekilde başladığı Fransa'da, kampanya son günlerde hız kazanıyor. Başbakan Jean Castex, perşembe günü itibarıyla ülkede 10 milyondan fazla insanın ilk doz aşısının tamamlandığını söyledi.

Veran ise, yalnızca perşembe günü Fransa'da 437 bin kişinin aşı olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı, "Rekorlar kırılmak içindir. Önümüzdeki günlerde bunun çok ötesine geçeceğiz" dedi.

DSÖ'den karara 'gerek yok' tepkisi

© REUTERS / TYRONE SIU Hong Kong, 'güvenlik endişeleri' nedeniyle AstraZeneca aşısını erteledi Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Düzenleme ve Ön Yeterlilik Direktörü Rogerio Gaspar ise bugün yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Fransa'nın 'farklı Kovid-19 aşılarını karıştırma' kararını takip etmesini doğrulayacak hiçbir verinin bulunmadığını belirtti.

'Çin aşılarından birine acil kullanım onayı verilecek'

Çin'in Sinopharm ve Sinovac tarafından üretilen Kovid-19 aşıları için de, 26 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıda bir tanesine acil kullanım onayı verileceğini söyleyen Gaspar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından oluşturulan acil kullanım listesinin son aşamada olduğunu söyledi.

Gaspar ayrıca, 3 Mayıs tarihi için ikinci bir toplantının gerekliliğinin konuşulacağını ifade etti.