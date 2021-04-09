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    Almanya, Türkiye'yi 'yüksek riskli ülkeler' listesine aldı

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104091044236233-almanya-turkiyeyi-yuksek-riskli-ulkeler-listesine-aldi/

    Alman hükümeti, günlük vaka sayısının 55 bini aştığı Türkiye’yi enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bölgeler listesine dahil etti. Yeni sınıflandırma 11 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

    DW Türkçe’nin haberine göre Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), internet sitesinde Türkiye’nin risk durumuyla ilgili güncelleme yaptı.

    Almanya, günlük vaka sayısı 55 binin üzerine çıkan Türkiye'yi özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler listesine dahil etti. Türkiye'nin daha önce "risk bölgesi" olan statüsü böylece "yüksek insidans bölgesi" olarak değiştirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, son yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 200'den fazla hale gelmesi nedeniyle bu değişikliğin gerçekleştiğini açıkladı.

    Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sayfasında yer alan bilgilere göre Türkiye'nin yanı sıra bugün Hırvatistan, Ermenistan ve Ukrayna da enfeksiyon riskinin çok yüksek olduğu bölgeler listesine alındı. Yeni sınıflandırma 11 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli olacak. 40'tan fazla ülkenin bulunduğu listede Almanya'nın komşusu olan Hollanda,  Polonya ve Çekya gibi Avrupa ülkeleri de bulunuyor.

    Dışişleri'nden Alman vatandaşlarına seyahat uyarısı

    Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında da Türkiye'nin enfeksiyon riski bakımından statüsünün değiştirildiğine dikkat çekildi. Bakanlığın Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye "zorunlu olmayan, turistik amaçlı seyahatlerden" kaçınması uyarısı sürüyor. Uyarı metninde Türkiye Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütünün yeni vaka sayılarıyla ilgili açıkladığı tablolara da link verildi.

    Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'ye hava, kara ve denizyollarının açık olduğu, İran'dan karayoluyla Türkiye'ye girişlerde, Türkiye'den Yunanistan'a çıkışlarda, Türkiye ile Gürcistan arasındaki giriş ve çıkışlarda kısıtlamaların ise yürürlükte olduğu belirtildi.

    Test yaptırmak zorunlu

    Türkiye'ye seyahat edecek olanların seyahate en fazla 72 saat kala Türkiye Sağlık Bakanlığının hazırladığı elektronik formu doldurmakla yükümlü olduğu belirtildi. Seyahat edenlere HES kodu verileceği ve bu kodun ülke içindeki kontrollerde gösterilmek zorunda olduğu anlatıldı.

    Ayrıca 6 yaşından büyük herkesin Türkiye'ye girişlerde seyahata en fazla 72 saat kala PCR testi yaptırarak sonucun negatif olduğunu göstermek zorunda olduğu belirtildi. Bu uygulamanın uçuş ekipleri, kamyon ya da tır sürücüleri, denizciler ya da transit yolcular için geçerli olmadığı, test sonucunun check-in sırasında ibraz edilmek zorunda olduğu kaydedildi.

    Türkiye'deki karantina uygulamaları

    Son 10 gün içinde Büyük Britanya ya Danimarka'da bulunmuş olanların Türkiye'de 10 günlük karantina uygulamasına tabi oldukları, bu sürenin negatif test sonucu gösterilmesi ile yedi güne düşürülebileceği belirtildi. Son 10 gün içinde Brezilya ya da Güney Afrika'da bulunmuş olanlara ise karantina yükümlülüğünün 14 gün olduğu ve bu sürenin devlet tarafından belirlenen bir yerde geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

    Dönüşlerde PCR testi karantinadan muaf kılmıyor

    Türkiye'den Almanya'ya dönüşlerde de seyahate 48 saat kala PCR testi yaptırılması ve negatif sonuç alınması şartının devam ettiği belirtildi. Türkiye'de PCR testi yaptırmış olmanın gelen kişileri Almanya'daki karantina yükümlülüğünden muaf kılmadığı, gelinen kente göre eyaletlerin karantina yönetmeliklerinin geçerliliğini sürdürdüğü kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca Türkiye'de yürürlükte olan sokağa çıkma yasaklarına ve kapalı alanlarda maske takma mecburiyetine dikkat çekildi.

    Robert Koch Enstitüsü, Türkiye'yi 15 Haziran 2020'de "riskli bölge" ilan etmişti. 

    Etiketler:
    Seyahat kısıtlaması, Seyahat, yüksek risk, Koronavirüs, Almanya
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