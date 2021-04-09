ABD heyeti Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde

OOC’in Facebook hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret sırasında, OOC Başkomutan Yardımcısı Eduard Moskalev’in ABD heyetine bölgedeki mevcut durumu anlattığı ifade edildi. ABD temsilcileri, Ukrayna ordu birliklerini ziyaret ederek askerlerle sohbet etti.

ABD’nin Kiev Askeri Ataşesi Brittany Stewart, “ABD hükümeti, Ukrayna sınırlarındaki durumdan derin endişe duyuyor ve Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde destekliyor” diye konuştu.

ABD’li heyetin ayrıca Donbass’ta ölen Ukraynalı askerlerin anıtını ziyaret ederek çiçek bıraktığı aktarıldı.