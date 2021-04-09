Türkiye ile Romanya arasında siyasi istişare toplantısı gerçekleşti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Romanya siyasi istişarelerinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eş başkanlığında çevrimiçi olarak düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, istişarelerde Türkiye-Romanya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alındığı belirtilerek, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.