Türkiye ile Romanya arasında siyasi istişare toplantısı gerçekleşti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Romanya siyasi istişarelerinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eş başkanlığında çevrimiçi olarak düzenlendiği bildirildi.
Türkiye-Romanya Siyasi İstişareleri Hk. https://t.co/nc9dM2gjNB pic.twitter.com/o52Dn4IcAo— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 9, 2021
Açıklamada, istişarelerde Türkiye-Romanya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alındığı belirtilerek, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
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