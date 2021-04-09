Donetsk: Ukrayna askerleri havan toplarıyla ateş açtı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta ateşkesi korumak amacıyla kurulan Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'nin (KKOM) Ortak Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun bugün Donetsk'in kenar mahallelerine yakın bölgeye havan toplarıyla ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün saat 19.00'da (Moskova saati), Ukrayna güvenlik güçleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarındaki Veseloye yerleşim birimi yakınlarına sekiz adet 82 milimetrelik havan topu atarak ateşkesi ihlal etti" denildi.

Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.