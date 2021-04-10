Kayıt
01:14 10 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kuzey İrlanda protestoları

    Belfast'ta İngiltere ile birlik yanlılarının protestoları şiddetlendi: Kuzey İrlanda'da neler oluyor?

    © REUTERS / Jason Cairnduff
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/1044238027_0:126:1800:1139_1200x675_80_0_0_1aca567159f8b91fae0bdb2bf90f06c3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104101044238058-belfastta-ingiltere-ile-birlik-yanlilarinin-protestolari-siddetlendi-kuzey-irlandada-neler-oluyor/

    Son günlerde başlayan protestolar şiddetlendiği Kuzey İrlanda'da, İngiltere ile birlik yanlıları, polise karşı taş, havai fişek ve molotof kokteylleri kullanırken polis, 6 yıl sonra ilk defa göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

    Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, ayrılıkçı Sinn Fein partisi mensuplarının düzenlediği cenaze töreninde Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edilmesine karşı İngiltere ile birlik yanlılarının gösterdiği tepkinin ardından başlayan protesto ve şiddet eylemleri sürüyor.

    Geçen hafta Kovid-19 kısıtlamaları ve Brexit sonrası koyulan ticaret kurallarına yönelik öfke, Protestan ve Katolik topluluklar arasındaki gerilimi yeniden yükseltti.

    ABC News'in aktardığına göre, dün de devam eden protestoların ölçeği önceki günlere göre düşük olsa da 19 polis yaralandı ve toplam yaralı emniyet mensubu sayısı 74'e yükseldi. Birlik yanlıları polise karşı taş, havai fişek ve molotof kokteylleri kullanırken polis, 6 yıl sonra ilk defa dün, göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

    Geçen günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve ABD Başkanı Joe Biden, gerginliği yatıştırmaya yönelik çağrılarda bulunmuştu.

    ​Kuzey İrlanda parlamentosundaki partilerden ortak açıklama

    Dün Kuzey İrlanda parlamentosundaki 5 parti, kargaşaya son verilmesi çağrısında bulunan ortak bir açıklamada bulundu.

    Açıklamada, "Siyasi tutumlarımız birçok konuda çok farklı olsa da, hepimiz kanun ve düzene destek vermede ortaklaşıyoruz. Müşterek bir biçimde, asayişin tesis edilmesine ve başkalarını korumak için kendilerini tehlikeye atan polis memurlarına olan desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.

    Açıklamada, "Biz ve kurumlarımız, artan şiddet ve huzursuzluğu önlemek için topluluklara ve polise verebileceğimiz desteği en üst düzeye çıkarmaya dönük birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

    Paramiliter güçler şiddeti kınadı, Kuzey İrlanda protokolünün iptalini talep etti

    Bununla birlikte yaşanan şiddet eylemleri hakkında bir açıklama da İngiltere yanlısı paramiliter güçlerden geldi.

    The Irish Times'ta yer alan habere göre; Ulster Savunma Birliği (UDA), Ulster Gönüllü Gücü (UVF) ve Kızıl El Komando (RHC) örgütlerinin toplandığı çatı örgütü olan Sadık Topluluklar Konseyi'nden (LCC) yapılan açıklamada, sükunet çağrısı yapıldı.

    LLC'nin, yaşanan şiddet olaylarında doğrudan ya da dolaylı olarak yer almadığı vurgulanan açıklamada, barışçıl protestonun temel insan hakkı olduğu belirtildi.

    Açıklamada, LLC'nin dahil olacağı eylemlerin barışçıl olması gerektiğine işaret edilerek, halka şiddetli çatışmaların içine çekilmeme çağrısında bulunuldu.

    Brexit anlaşmasıyla birlikte kabul edilen ve İngiltere ile Kuzey İrlanda arasında fiilen bir deniz sınırı oluşturarak bazı malların ulaşımında aksamalara yol açan Kuzey İrlanda protokolünün hedef alındığı açıklamada, ayrıca Londra'ya bu sınırı dayatmanın 'tehlikeli sonuçlarına' karşı uyarı yapıldı.

    Meselenin çözümü için İngiliz hükümetine görüşme daveti yapılan açıklamada, Londra'nın birlik yanlılarının 'öfkesinin ölçeği ve doğasını tam olarak anlamakta' kolektif ölçüde bir başarısızlık sergilediği kaydedildi.

    Brexit anlaşmasını teşvik eden Kuzey İrlanda hükümetinin tavrının 'samimiyetsiz ve yanlış' olduğu belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın 'Belfast Anlaşması'nda yer alan temel koruma ve taahhütleri ihlal ettiği' vurgulandı.

    LLC, ayrıca Kuzey İranda prokolünün tekrar müzakere edimesini talep etti.

    İki gözaltı yapıldı, cezai soruşturma açıldı

    Kuzey İrlanda Emniyet Müdür Yardımcısı Jonathan Roberts, şiddet olaylarına ilişkin açıklamasında iki kişinin gözaltına alındığı ve 'önemli bir cezai soruşturmanın yürütüldüğü bilgisini verdi.

    Roberts, gösterilerde yaralanan polislerin durumlarının ağır olmadığını belirtti.

    Sinn Fein: Her birimizin, sükunet çağrısına katkıda bulunma yükümlülüğü var

    Yaşananlara dair bir açıklama da Sinn Féin lideri Mary Lou McDonald'dan geldi. McDonald, açıklamasında olayların gerilimi artırma amaçlı kasıtlı bir girişim olduğu ifade ederek, "Siyasi çizgimizden bağımsız olarak her birimizin, sükunet çağrısına katkıda bulunma yükümlülüğü bulunuyor" değerlendirmesini yaptı.

    Emniyet Müdürü Simon Byrne ile görüştüğünü ve temasları sürdürdüğünü kaydeden McDonald, polise halkı korumak için hızlı hareket edebilmesi için kaynak sağlanması gerektiğini belirtti.

    Birlik yanlılarının şiddet olaylarına karışanları tasfiye etmesini isteyen parti lideri, 'işler daha da ciddileşmeden' olayları yatıştırma gayreti talep etti.

    Ayrıca Brexit'in, şiddeti körükleyen dinamikleri yarattığına hiç şüphe olmadığı görüşünü paylaşan McDonald, birlik yanlılarının Brexit'in Kuzey için kötü sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılmalarına rağmen ateşli birer 'ayrılık taraftarları' olduklarını kaydetti.

    Bunun yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a meseleye müdahale etme çağrısı yapan McDonald, barışa erişmenin tüm paydaşlar arasındaki stratejik iş birliği ile mümkün olacağını da sözlerine ekledi.

    1960'lardan 1998 yılında imzalanan 'Hayırlı Cuma Anlaşması'na kadarki süreçte Katolik ayrılıkçı ve birlik yanlısı İrlandalılar arasında yaşanan kanlı çatışmalarda yaklaşık 3 bin insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

    Anlaşma, bölgede yerel yönetimin dayandığı mutabakat olmasıyla öne çıkıyor. Anlaşmanın imzalanmasından beri bölge, belirli aralıklara şiddet eylemlerine sahne oluyor.

    Etiketler:
    Katolik, Protestan, Kovid-19, Polis, müdahale, paramiliter, Sinn Fein, Protesto, Belfast, Kuzey İrlanda
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Prens Philip Haziran ayında 100 yaşına girecekti
    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayata gözlerini yumdu
    Karikatür
    Husiler, Hedasi Barajı krizinin çözümünde aracılık yapmak istiyor
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet