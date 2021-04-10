Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya: Seçime katılmayı ve parti kurmayı planlamıyorum

Tihanovksya, YouTube’daki canlı yayın sırasında, “Ben kesinlikle parti kurmayı planlamıyorum” ifadesini kullandı.

Yeni devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi durumunda aday olmayacağını doğrulayan Tihanovskaya, “Henüz planlamıyorum, çünkü insanlardan sadece yeni seçimleri düzenlemek için yetki istemiştim” dedi.

Son devlet başkanlığı seçimleri sırasında ve sonrasında yaşanan olaylardan deneyim kazandığını dile getiren Tihanovskaya, bu deneyimin gelecekte ülke için yararlı olabileceğini belirterek, “Devlet Başkanı olunmadan da ülkeye yarar sağlanabilir” diye ekledi.