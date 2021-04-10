Donetsk: Ukraynalı aşırı sağcı radikaller provokasyon için Donbass'ta

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, Ukraynalı aşırı sağcı radikallerin Donbass'a yönelik kışkırtıcı saldırılar düzenlemek için bölgeye geldiklerini söyledi.

DNR Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, yaptığı açıklamada "İstihbarat birimlerimiz, Ukrayna'nın aşırı sağcı oluşumlarına bağlı silahlı militanların, Ukrayna ordusuna bağlı 58. Motorlu Piyade Tugayı'nın sorumluluk alanına geldiğini tespit etti. Elimizdeki verilere göre militanlar, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin onayıyla bölgemize yönelik kışkırtıcı saldırılar için bölgeye geldi" dedi.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.