İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da halka kapalı yapılacak

Kraliyet ailesi, dün 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in cenaze törenine ilişkin detayları açıkladı.

Buna göre, cenaze töreni 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te Prens Philip’in hayatını kaybettiği Windsor kalesindeki St. George's Şapeli'nde yapılacak.

Törenin düzenleneceği güne kadar tüm ülkede ulusal yas ilan edilecek, 18 Nisan saat 08.00'e kadar tüm resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.

BREAKING: Buckingham Palace says Prince Philip’s funeral will be April 17 at Windsor Castle in a private family service. https://t.co/pSMCMVUM8N — The Associated Press (@AP) April 10, 2021

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilecek tören 30 kişiyle sınırlı tutulacak, törene davet edileceklerin listesi 15 Nisan'da duyurulacak.

Prens Philip'in cenaze töreni televizyonlarda canlı yayınlanacak ve törenin yapılacağı saatte tüm ülkede 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

BBC'de yer alan haberde, Kraliyet ailesindeki unvanlarından vazgeçen ve ABD'de yaşamaya başlayan, ABD televizyonlarına yaptığı açıklamalar nedeniyle ülkede tartışmalara yol açan Sussex Dükü Prens Harry’nin de cenazeye katılacağı, eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ise riskli hamilelik geçirdiği için törende bulunamayacağı kaydedildi.

İngiltere Veliaht Prensi Charles, yaptığı açıklamada, babasının 'çok sevilen ve takdir edilen bir kişi' olduğunu belirtti.

Prens Charles, "Babam, son 70 yılda Kraliçe'ye, ailemize, ülkeye ve tüm İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine dikkate değer ve özverili şekilde hizmet etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından İngilizler, Windsor Kalesi ve Buckingham Sarayı'nın önünde toplanmaya devam ediyor.

Kraliyet ailesinin web sayfasında yapılan duyuruda, halktan Kovid-19 kurallarına uymaları, kalabalıklar şeklinde toplanmamaları ve saygılarını sunmak için Kraliyete ait konutları ziyaret etmemeleri istendi.

Kraliyet ailesinin "Saray önlerine toplanmayın, çiçek bırakmayın, vakıflara bağış yapın" çağrılarına rağmen bugün de Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan halk, buraya çiçek bırakmak için uzun kuyruklar oluşturdu.