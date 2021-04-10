Minsk'ten Kravçuk'un Donbass görüşmelerinin yerinin değiştirilmesi önerisine yanıt

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Ukrayna'nın Donbass Temas Grubu görüşmelerinin Belarus'tan İsveç'e taşınması önerisinin, Kiev'in Minsk Anlaşması'na uyma konusundaki isteksizliğini gösterdiğini kaydetti.

Belarus 1 televizyonuna konuşan Makey, "Sayın Kravçuk’un açıklamasına gelince; Başkan Lukaşenko, kendimizi hiçbir arabulucuya dayatmadığımızı defalarca dile getirdi" ifadelerini kullandı.

Daha önce, Donbass Temas Grubu'nda Ukrayna'yı temsil eden, ülkenin ilk Devlet Başkanı Leonid Kravçuk, Minsk'teki protestolar nedeniyle Üçlü Temas Grubu toplantılarının İsveç’te yapılmasını teklif etmişti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov ise, Belarus'un Rusya'nın etkisi altında olduğunu ve Kiev'in bu ülkeye güvenmediğini belirterek Donbass Temas Grubu görüşmelerinin başka bir ülkeye alınmasını istediklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Donbass'la ilgili müzakerelerin Belarus'tan başka bir ülkeye alınması yönündeki önerisini yeni bir 'varsayımsal aptallık' olarak nitelemişti.