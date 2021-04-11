Avrupa Parlamentosu’ndan 'Rusya’ya yaptırımları sertleştirme' çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grubu oluşturan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Grup Başkanı Manfred Weber, Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları sertleştirmesi gerektiğini savundu.

Funke Medya Yayın Grubu'na konuşan Weber, Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları sertleştirmesi gerektiğini belirtti.

Moskova’nın ‘tehlikeli provokasyonlar’ rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü savunan Weber, Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırına doğru ilerleyişi iddiasını Batı için bir sınav olarak nitelendirdi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta durumun kötüye gitmesi halinde yaptırımların sertleştirmesi gerektiğine dikkat çeken politikacı, o durumda Rus iş insanlarının hesaplarının dondurulmasını ve Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını önerdi.

Daha önce ABD ve bir dizi Avrupa ülkesi, ‘Rus saldırganlığının’ tırmandığını, Kırım ve Ukrayna’nın doğu sınırındaki ordu birliklerinde hareketlilik olduğunu bildirerek, Moskova’dan bu olası harekete yönelik açıklama istemişti.

'Rusya'nın eylemlerinde tehdit yok'

© Sputnik / Nikolay Hijnyak Ukraynalı eski istihbarat yetkilisi Vovk: Ukrayna, NATO nedeniyle toprak kaybedebilir Rusya'nın kendi topraklarındaki ordu birliklerini kendi takdirine bağlı olarak konuşlandırdığını ve eylemlerinin dünyadaki hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Rus birliklerinin ülke içindeki hareketini izlemenin anlamsız olduğunu ifade etmişti.

Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine yönelik askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bugüne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.