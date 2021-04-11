AB Komisyonu üyesi Breton: Sputnik V aşısı AB’ye çok geç ulaşacak

Avrupa Komisyonu'nda aşlama politikalarını denetleyen Breton, Alman Der Spiegel dergisine demecinde Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayından sonra dahi AB’ye çok geç ulaşacağını ifade etti.

Breton, “Avrupa İlaç Ajansı’nın Sputnik V'yi inceleyip doğru değerlendirme yapacağına inanıyorum. Ancak olası onay, aşının yeterli miktarlarda üretilebileceği anlamına gelmez. İlgili üretimin kurulması ve genişletilmesi genellikle aylar sürer. Yazın imkanlar dahilinde tüm Avrupalıları aşılamak olan hedefimiz için Sputnik V çok geç gelmiş olacak” diye konuştu.

Breton aynı zamanda AB’nin yaz aylarında toplu bağışıklığı sağlamak için yeterli miktarda aşıya sahip olacağını ifade etti.

Daha önce 'İhtiyaç yok' demişti

Thierry Breton daha önce Avrupa'nın Sputnik V'ye ihtiyacı olmayacağı, bölgede halihazırda kullanım için onaylanmış dört aşının toplu bağışıklığa ulaşmak için yeterli olduğu açıklamasında bulunmuştu. Sputnik V’yi ‘iyi aşı’ olarak nitelendiren Breton, Rus aşısının AB ülkelerinde üretilmesi gerektiğini, ancak halihazırda AB'deki üretim kapasitelerinin büyük kısmının tamamen dolu olduğunu ve bu konuda Rusya’nın yardımının gerekebileceğini ifade etmişti.

60 ülkede tescil edildi: Etkinlik oranı yüzde 91.6

© REUTERS / LEONHARD FOEGER Avusturya Başbakanı Kurz: Sputnik V ile ilgili görüşmelerde sona yaklaşıldı, aşıyı satın alabiliriz , toplam nüfusu 1.5 milyar kişiyi aşan 60 ülkede tescil edilmiş durumda. Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.