Almanya’dan Rusya’ya ‘Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğe’ açıklık getirme çağrısı

Kramp-Karrenbauer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya’nın saklayacak hiçbir şeyi yoksa hangi birliklerin nereye ve ne amaçla hareket ettiğini kolayca açıklayabilir” diye yazdı.

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) April 10, 2021

​Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya’ya, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) mekanizmaları aracılığıyla Rus birliklerinin Ukrayna’nın doğu sınırına ve Kırım’daki hareketlerinin nedenini açıklama çağrısında bulunmuştu.

'Rusya, hiçbir ülkeyi tehdit etmiyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın potansiyel olarak patlamaya hazır bir bölge haline geldiğini dile getirmişti. Sınırlarında istikrarsız bir bölgeye sahip her bir ülkenin kendi güvenliği için gereken tedbirler alacağını söyleyen Peskov, Rusya’nın dünyada hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini kaydetmişti.

Peskov, “Askeri güçlerimizi, birliklerimizi Rusya topraklarında kendi inisiyatifimize göre intikal ettirmekte özgürüz” diye vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus birliklerinin Rusya toprakları içindeki hareketini izlemenin anlamsız olduğunu söylemişti.