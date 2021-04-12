Çekya’da koronavirüse karşı aşılanmak isteyenlerin yarısı, Sputnik V aşısını seçti

Çekya’da yapılan araştırma, halkın neredeyse yarsının, Kovid-19’a karşı aşılanmak için, Avrupa’da üretilen aşılar için aylarca sırada beklemektense henüz ülkede tescil edilmeyen Rus Sputnik V aşısını yapmanın daha iyi olduğuna inandığını ortaya koydu.

Çekya’da, STEM/MARK ajansının MfDNES gazetesi için gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 46.6’sı, Avrupa aşılarından birini yapmak için belirsiz bir süre sıralarının kendilerine gelmesini beklemek yerine Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısını yapmaya hazır olduğunu belirtti.

MfDNES gazetesinin haberinde, “Çekya’da Rus Sputnik V aşısına olan destek şaşırtıcı derecede yüksek. Henüz ülkede tescil edilmeyen Sputnik V’nin kullanımı için bir istisna yapılırsa, ankete katılanların yüzde 46.6’sı, Avrupa aşılarından biriyle aşılama sırasının kendilerine gelmesini belirsiz bir süre beklemek yerine Rus aşısını yapmaya hazır” ifadesine yer verildi.

Sputnik V aşısını yapmak isteyenlerin büyük kısmı 60 ilâ 70 yaş arasında olan vatandaşlar, erkekler, Moravya bölgesi sakinleri ve nüfusu bini geçmeyen yerleşim birimlerinin sakinleri olduğu dikkat çekiyor.

Çekya’da son bir ayda aşı olmak isteyenlerin sayısı yüzde 7 arttı. Toplamda ülke nüfusunun yüzde 57’si aşı yapmayı planlıyor. Bu rakam, komşu Polonya, Slovakya ve Macaristan’da tespit edilenden çok daha yüksek.

Halihazırda Çekya’da Kovid-19’a karşı aşılama programında Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşıları kullanılıyor.

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman: Sputnik V için yerel düzenleyicinin onayı yeterli

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, yerel medyaya açıklamasında, Sputnik V aşısının ülkede kullanımı için yerel düzenleyicinin onayının yeterli olduğunu söyledi. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onay sürecini çok yavaş ilerlettiğini belirten Zeman, her gün aşı eksikliği yüzünden onlarca insanın hayatını kaybettiğini kaydetti.

Pfizer/BioNTech aşısını yapan Zeman, Rus aşısının da Pfizer gibi yüzde 92’lik etkinlik gösterdiğini anımsatarak, “Kovid-19 aşılaması her yıl yapılacaksa gelecek sefer Sputnik V yapmaya hazırım” dedi.