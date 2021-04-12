Fransa'da yaşayan Müslüman gazeteci ölümle tehdit edildiğini açıkladı: Macron'dan koruma talep etti

Fransa'da yaşayan Müslüman gazeteci Nadiya Lazzouni, ölümle tehdit edildiğini açıkladı ve Macron'dan koruma talep etti. Lazzouni'ye gönderilen mektupta, kendisine yönelik nefret söyleminde bulunulduğu ve 'ensesine kurşun sıkmakla' tehdit edildiği görüldü.

Fransa'da yaşayan Müslüman gazeteci Nadiya Lazzouni, tehdit edildiği gerekçesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan koruma talep etti.

Fransa'da 'İslamofobiyle ve başörtüsü yasağıyla' mücadelesiyle tanınan Lazzouni, kendisine gönderilen tehdit mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.

El yazısıyla kaleme alınan isimsiz mektupta, Lazzouni'ye yönelik "İslamcı k....k" ifadelerinin kullanıldığı ve 'ensesine kurşun sıkmaktan' bahsedildiği gördüldü.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tehdit mektubunun adresine bırakıldığını söyleyen gazeteci, paylaşımında Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u etiketleyerek, "Bu ölüm tehditlerine karşı bir şey yapacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nadiya Lazzouni (@nadiyalazzouni)'in paylaştığı bir gönderi

À travers mon travail et mes prises de parole publiques, j'ai tjrs essayé de diffuser un message d'espoir et d'ignorer ce climat délétère. Est-ce que je peux encore marcher avec des oeillères? Allez-vs agir face à ces menaces de mort @GDarmanin @MarleneSchiappa @EmmanuelMacron ? pic.twitter.com/BZdbDTf7lh — Nadiya Lazzouni (@nadiyalazzouni) April 8, 2021

​Konuyla ilgili BFM TV kanalına konuşan gazeteci, konuyla ilgili olarak Macron yönetimiyle iletişim halinde olduğunu ve koruma talep ettiğini söyledi. Bir başkanlık güvenlik danışmanı tarafından yapılan açıklamada ise, yetkililerin durumu 'çok ciddiye aldığı' ve 'tehditlerin derecesini değerlendirmek için bir soruşturma başlatıldığını' söyledi.

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa da, hiçbir siyasi tartışmanın 'cinsiyetçi ve ırkçı' tehditleri haklı çıkaramayacağını söyledi ve Lazzouni'ye yetkililere şikayette bulunmasını tavsiye etti. Aynı zamanda feminist olduğu bilinen Schiappa, internet üzerinden yaşadığı gerekçe göstererek geçen ay

Öte yandan, olayın ortaya çıkması üzerine de çok sayıda Fransız gazeteci Lazzouni'ye destek verdiklerini söyledi.

Fransa'da geçen yıl gerçekleşen İslamcı saldırıların ardından, hükümet tarafından aşırıcılıktan şüphelenilen kişi ve gruplara yönelik operasyonlara izin veren bir yasa tasarısı ilan etmişti. Tasarı ve Macron’un Müslümanlar hakkındaki söylemleri ise hem yurt içinde hem de yurt dışında tartışma yaratmıştı.

Öte yandan, Fransa'daki Müslümanlara yönelik tartışmalar, milletvekillerinin çocukların halka açık yerlerde başörtüsü takmasını yasaklayacak bir değişiklik eklemesinin ardından yeniden alevlenmişti.