AB'den hellim peynirine 'menşe koruması': Avrupa ülkelerinde satılabilecek

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirini 'koruma altına alınmış menşe adı' olarak tescil etti. Böylece, adada 'uygun biçimde' üretilen hellim peynirleri yeşil hattı geçerek AB ülkelerinde satılabilecek.

AB Komisyonu, 'hellim-halloumi' peynirinin taklit edilmemesi ve hatalı kullanılmaması amacıyla 'menşe' olarak kayıt edildiğini açıkladı.

Χαλλούμι/Halloumi/Hellim is now registered as a Protected Designation of Origin.



This protects the product's name against imitation and misuse across the EU, bringing economic benefits to the entire island of Cyprus.



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​Buna göre, Kıbrıs adasının herhangi bir yerinde geleneksel yöntemlerle üretilen hellim peyniri 1 Ekim tarihinden itibaren AB ülkelerinde menşe statüsünden faydalanacak.

Akredite sistem kurulacak: Üretim uygulamaları denetlenecek

Kıbrıs Türk toplumundaki hellim üreticileri de bu koruma kapsamında yer alacak. Kıbrıs adasında hellim üretiminde geleneksel yöntemlerin uygulanmasını denetlemek üzere uluslararası akredite bir sistem kurulacak. Hellim peynirinin ve yapıldığı sütün AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uygun olması gerekecek.

Böylece, Kuzey Kıbrıs'ta uygun biçimde üretilen hellim peynirleri yeşil hattı geçebilecek ve AB ülkelerinde satılabilecek.

Güney Kıbrıs, hellim benzeri farklı peynirlerin AB ülkelerinde pazarlanması ve satılmasından rahatsız oluyordu. Bu tescille birlikte sadece adada üretilen peynirler, AB ülkelerinde hellim adı altında satışa çıkarılabilecek.