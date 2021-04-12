Paris'te hastane önünde silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Paris'te 16. bölgede bulunan Henry Dunant Hastanesi'nin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi vuruldu.
Fransız polisi, bir kişinin hayatını kaybettiğini, diğerinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Motosikletli saldırganın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Hastane, Kovid-19 aşılama merkezi olarak kullanılıyordu.
JUST IN - One dead and another injured after gunman opens fire outside a hospital in Paris; attacker on the run.pic.twitter.com/5mQeg4GlD4— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 12, 2021
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