Hollanda hükümetinden Müslümanlara Ramazan ayı mesajı

Hollanda hükümeti yayınladığı videolu mesajla Müslüman toplumunun Ramazan ayını kutladı. Mesajda, Ramazan ayı kapsamında koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbirler de sıralandı.

Hollanda hükümeti, ülkede yaşayan Müslümanlar için Ramazan ayını kutlayan bir videolu mesaj yayınladı. Yayınlanan videolu mesajda, “Korona zamanında Ramazan ayına alışmak zaman alacak” denildi.

Sahur ve iftar vakitlerinde bir araya gelmekten ziyade görüntülü aramalar yapmanın daha güvenli olacağına dikkat çekilen mesajda, camilerde ücretsiz yemek paketlerinin hazırlanacağı da ifade edildi. Videoda, “Kurallara uyulduğu sürece, Ramazan pandemide de güzel olabilir” ifadelerine yer verildi.