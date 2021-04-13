Almanya Başbakanı Merkel'den, Türkçe Ramazan mesajı

Ramazan mesajında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların ibadetleri etkilediğine de değinen Almanya Başbakanı Merkel, "Özellikle de önümüzdeki bu haftalarda ne kadar zor olsa da tekrar sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlığın resmi sayfasında Ramazan ayının başlaması nedeniyle ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik Türkçe bir mesaj yayımladı.

Başbakan Angela #Merkel Müslümanların Ramazan ayını kutlayan Türkçe bir mesaj yayınladı. @IntegrationBund pic.twitter.com/hYsmp502ZT — Nalan Sipar (@NalanSipar) April 12, 2021

Merkel mesajında, "Sevgili Müslümanlar, sizleri Ramazan ayı oruç dönemi başlangıcı münasebetiyle içtenlikle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayında sizler ve ailelerinizin huzurlu ve bereketli bir zaman geçirmenizi diliyorum” dedi.

Almanya Başbakanı şöyle devam etti:

“Artık bir yılı aşkın bir süredir yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz pandemi süreci inananlar ve dini cemaatler için de olmak üzere birçok zorluk ve sınama içeriyor. Kamusal hayatta uygulanması gerekli olan kısıtlamaların acısı özellikle inancın toplu olarak yaşandığı, ortak örf ve adetler ve bayramlarda ifade bulduğu zamanlar bir o kadar daha hissedilir.”

'Sabırlı olmamız gerekiyor'

Merkel, “Özellikle de önümüzdeki bu haftalarda ne kadar zor olsa da tekrar sabırlı olmamız gerekiyor. Bu nedenle gerekli olan mesafe kurallarına rağmen inanç hayatınızda birbirinizle olan yakın bağları sürdürmenin iyi imkânlarını ve yollarını bulmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ramazan ayı oruç dönemi birbirimiz için var olma, muhtaç olanları düşünme ve merhamet gösterme ayıdır” diyen Almanya Başbakanı'nın mesajı şu ifadelerle son buldu:

“Pandemi koşulları altında zorluklara katlanan birçok kişi ve özellikle de ileri yaştaki insan için diğer insanların gösterdiği ilgi ve destekte dayanak bulmak ve bundan güç almak çok önemlidir. Size ve ailelerinize en iyi temennilerimi sunuyor ve elbette sağlık diliyorum. Ramazan ayının içinde bulunduğumuz tüm zor koşullara rağmen iç huzuru bulduğunuz, sükûnet dolu ve birbirinize kuvvet verdiğiniz bir zaman olmasını umuyorum."