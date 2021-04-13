Von der Leyen, Ankara'da yaşanan protokol kriziyle ilgili konuştu: Bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğim

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara’da yaşanan protokol krizinden sonra "Bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini" açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede yaşanan protokol krizinden sonra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile ilk kez Brüksel'de bir araya geldi.

AFP'nin haberine göre görüşmede, Von der Leyen'in Michel'e "Bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğim" dediği öğrenildi.

Michel ise, Von der Leyen'e 'Olaydan ötürü duyduğu derin üzüntüyü' ifade etti ve Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde 'böyle bir olayın tekrarlanmaması konusundaki' görüşlerini aktaracağını söyledi.

Michel, ayakta kalan Von der Leyen'i 'desteklemediği için' eleştirilmişti.

Ankara'da geçen hafta yapılan görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak toplantı Michel ve Erdoğan'ın iki koltuğa oturması üzerine, Ursula von der Leyen ayakta kalmıştı ve sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler tartışma yaratmıştı.