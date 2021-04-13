Avusturya Sağlık Bakanı Anschober görevi bırakıyor

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen'den kendisini görevden azletmesini istediğini açıkladı.

Koalisyon ortağı Yeşiller Partisi mensubu Anschober, koronavirüs nedeniyle haddinden fazla çalıştığını ve artık sağlığının kötüye gitmesini bu kararına gerekçe gösterdi.

Basına kısa bir açıklama yapan ve "Kendimi helak etmek istemiyorum" diyen 60 yaşındaki Anschober, kendini tam anlamıyla zinde hissetmediğini, güç kaybettiğini ve tansiyon sorununun ciddileştiğini söyledi.

Austria’s health minister resigns, citing (personal) health issues as reason https://t.co/mMLRCC54Tc — Denise Hruby (@nisnis) April 13, 2021

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