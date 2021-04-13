Dünyada ilk: Yeni Zelanda'dan ülkede faaliyet gösteren şirketler için iklim değişikliği yasası

Yeni Zelanda, ülkedeki banka, sigorta ve yatırım şirketlerinin, faaliyetlerinin iklim değişikliğini nasıl etkileyeceğini hükümete raporlama zorunluluğu getiren bir yasa çıkarıyor.

Şirket faaliyetlerinin iklim üzerindeki etkisini raporlama zorunluluğu getiren yasa, dünyada ilk olacak.

Yasaya göre, toplam varlıkları 1 milyon Yeni Zelanda Doları'ndan fazla olan tüm bankalar, sigortacılar ve ülkenin borsasında listelenen tüm hisse senedi finansmanları, şirket faaliyetlerinin iklime etkisine dair açıklama yapmak zorunda olacak.

Bu kapsama giren şirketler, iklimle ilgili riskleri ve fırsatları nasıl yönetmeyi planladıklarını da hükümete raporlayacak.

İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, "Finans sektörü yatırımlarının iklim üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu bilmedikçe, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşamayız. Bu yasa, iklim risklerini finansal ve ticari karar alma mekanizmalarının merkezine yerleştirecek" dedi.

Ülke parlamentosuna sunulan yasa tasarısının bu hafta onaylanması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle şirketler, önümüzdeki yıldan itibaren raporlama yapmaya başlayacak. Yani ilk raporlamalar 2023 yılında şirketler tarafından yapılacak.

Reuters'ın haberine göre, Yeni Zelanda'da söz konusu kriterleri taşıyan 200 yerli ve birkaç yabancı firma var.

Çevreci politikalarıyla bilinen Ardern hükümeti, kamu sektörünü 2025 yılına kadar karbon nötr hale getirme ve bu yılın ortasından itibaren yalnızca sıfır emisyonlu toplu taşıma otobüsleri satın alma sözü vermişti.

Yeni Zelanda'da 2050 yılına kadar karbon emisyonlarının sıfırlanmasını öngören tasarı 2019'da parlamentodan geçmiş, geçen sene ise küresel ısınmayla mücadele için 'acil iklim durumu' ilan etmişti.