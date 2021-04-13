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    İspanya- Koronavirüs

    İspanya hükümeti Kovid-19'a karşı 6 yıllık ekonomik kalkınma planı açıkladı

    © REUTERS / SUSANA VERA
    Avrupa
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    İspanya'da sol koalisyon hükümeti, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek ve Avrupa Birliği'nden gelecek yardım fonlarının dağıtımını organize etmek için 6 yıllık ekonomik kalkınma planı açıkladı.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, yarın mecliste görüşülecek ve gelecek hafta bakanlar kurulunda onaylanacak ekonomik kalkınma planının ayrıntılarını paylaştı.

    Sanchez, İspanya'nın 2021-2026 yılları arasında AB'den gelecek 140 milyar euroluk yardım fonunu (kredi ve hibe), Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla'nın (GSYH) salgın öncesindeki seviyelere getirilmesi ve istihdama dayalı bir ekonomik büyüme için kullanacağının altını çizdi.

    ​Kısa ve orta vadeli olmak üzere bir takvime göre belirlenen ekonomik kalkınma planının 5 temel hedefi olduğunu kaydeden Sanchez, bunları, 'üretimin modernleştirilmesi, üretimin artırılması, ulusal boyutta kaliteli istihdam yaratma kapasitesinin teşvik edilmesi, krizin neden olduğu sosyal uçurumu azaltmak ve yeşil ekonomiye yatırım' olarak sıraladı.

    20 öncelikli konu

    İspanya'nın 3 yıl içinde 20 öncelikli konuda yatırımlarını artıracağını kaydeden Sanchez, öne çıkan sektörleri ve aktarılacak kaynakları şu şekilde aktardı:

    "Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara 13 milyar 200 milyon euro, kentleşme ve konutların iyileştirilmesine 6 milyar 820 milyon euro, kamu yönetiminin modernleştirilmesine 4 milyar 315 milyon aeuro, KOBİ'lerin dijitalleşmesine 4 milyar 60 milyon euro, 4G'nin genişletilmesine 4 milyar euro, kırsal İspanya için yeni sanayi politikası ve döngüsel ekonomi stratejisine 3 milyar 780 milyon euro, ulusal dijitalleşme planına 3 milyar 590 milyon euro, turizm sektörüne 3 milyar 400 milyon euro, bilim ve yenilik sektörüne 3 milyar 380 milyon euro, sera gazı emisyonlarına karşı mücadelede 3 milyar 165 milyon euro"

    'Son 37 yılın en büyük modernizasyon projesi'

    İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Mendez Nunez
    © DHA
    İkinci İspanya savaş gemisi de Karadeniz'de
    Başbakan Sanchez, "Gelecek 6 yıl içinde İspanya'da 102 reform ve 110 yatırım olacak. Kamu yatırımlarında yaklaşık 70 milyar avroluk bir kaynak aktarılacak ve bu, ülkemizin ekonomik toparlanmasına anında etki edecek" dedi.

    Ekonomik kalkınma planının uygulanmaya başlamasından itibaren olumlu etkisinin görüleceğini, GSYH'nin bu yıldan itibaren 2 puan yükseleceğini ve 800 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden Sanchez, "İspanyol hükümetinin bir planından bahsetmiyoruz. Bu, ülkenin projesi. İspanya'da son 37 yılın en büyük modernizasyon planından bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

    Meclis genel kurulunda yarın yapılacak oturumda tüm siyasi partilerle detayları paylaşılarak, tartışılacak olan ekonomik kalkınma planı, gelecek hafta bakanlar kurulunda kabul edildikten sonra Avrupa Birliği Komisyonu'na gönderilecek.

    Kovid-19 salgınında ekonomisi en çok zarar gören ülkelerin başında yer alan İspanya'da 2020'de yüzde 11'lik ekonomik küçülme yaşanmıştı.

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    Etiketler:
    Pedro Sanchez, Hükümet, plan, Ekonomi, Kovid-19, Koronavirüs, İspanya
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