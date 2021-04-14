Lugansk: Ukrayna ordusunun provokasyonları son günlerde ciddi şekilde arttı

Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbass'taki provokasyonlarının son günlerde ciddi şekilde artığını belirtti.

Daha önce, Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilciliği, Ukrayna güvenlik güçlerinin son 24 saat içinde bölgeye yönelik dört saldırı gerçekleştirdiğini, Ukraynalı bir keskin nişancının ateşi sonucunda bir halk milisinin öldüğünü duyurmuştu.

Filiponenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Lugansk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği verilerine göre, son 24 saatte düşman güçlerinin silahlı provokasyonları ciddi şekilde arttı" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Ukraynalı güvenlik görevlilerinin bu tür eylemlerinin , Kiev'in 'çatışmanın barışçıl çözüm yolunu izleme ve varılan anlaşmaları yerine getirme konusundaki isteksizliğini' gösterdiğini kaydetti.

Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Kiev'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.