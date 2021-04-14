Belarus'tan Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'na desteğini çeken Nivea'ya yasak

Belarus'ta, Nivea markasına ait bazı parfüm ve kozmetik ürünlerinin ülkeye girişine ve satışına geçici yasak getirildi. Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın düzenli sponsorları arasında yer alan Nivea, turnuva maçlarının Belarus'ta yapılması halinde turnuvayı desteklemekten vazgeçeceğini açıklamıştı.

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsan Sağlık Denetim Servisi uzmanları, bu tür ürünlerin kalite ve güvenlik belgeleri olmadan satışa çıkarılması, kullanım süresine uyulmaması ve satışa sunulan parfüm ve kozmetik ürünlerine yönelik üretim kontrolünün bulunmaması dahil bir dizi ihlal tespit etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bazı Nivea ürünlerinin, Belarus ve Rusya arasındaki Gümrük Birliği'nin 'Parfüm ve kozmetik ürünlerin güvenliğiyle ilgili' teknik düzenlemesinin işaretlemeyle ilgili hükümlerine uymadığı belirlendiği belirtildi.

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın düzenli sponsorları olan Nivea Men, Skoda ve Liqui Moly, Belarus hükümetinin ülkedeki protestolara verdiği tepki nedeniyle, turnuva maçlarının Minsk'te yapılması halinde şampiyonayı desteklemekten vazgeçeceklerini bildirmişti.

21 Mayıs–6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 2021 Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası maçlarına Riga ve Minsk ev sahipliği yapacaktı. Daha sonra Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Konseyi, turnuva kapsamındaki maçların Belarus'ta yapılmaması yönünde karar almıştı.

Geçen ay Belarus’ta Skoda Rapid otomobillerinin satışı askıya alınmıştı, Devlet Standartları Kurumu belgelerinde ihlaller tespit etmişti.