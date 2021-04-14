Danimarka, kapılarını AB ve Schengen ülkelerine açıyor

AB üyesi Danimarka, koronavirüs aşısının iki dozunu da yaptıranlara sınırlarını açma kararı aldı. Karar şimdilik AB üyeleri ve Schengen Bölgesi ülkeleriyle sınırlı kalacak. Gelenlerin negatif koronavirüs testi sunması veya ülkeye girdikten sonra karantinada kalması istenmeyecek.

Bazı işletmelerin müşterilere yeniden açılmasını sağlayacak pasaport programını başlatan ilk ülkelerden olan Danimarka şimdi de sınırlarını AB üyeleri ve Schengen Bölgesi ülkelerine açma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, bu ülkelerden koronavirüs aşısı olan herkesin mayıstan itibaren Danimarka'ya girebileceğini duyurdu.

Denmark to gradually reopen borders for some countries in Mayhttps://t.co/tk1TPCrP0J via @ButtlerM pic.twitter.com/i0Zg5zOBvF — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) April 14, 2021

​Parlamentoda dün kabul edilen karara göre sınırlar 21 Nisan'da aşamalı olarak açılmaya başlanacak. 1 Mayıs itibarıyla da vaka sayılarının görece az olduğu AB üyeleri veya Schengen Bölgesi ülkelerinden, turistler de dahil olmak üzere, aşının iki dozunu da olmuş kişiler Danimarka'ya kabul edilecek. Negatif koronavirüs testi sonucu talep edilmeyecek, karantina zorunluluğu da olmayacak.

Ay başında 'Coronapas' uygulamasının başlatıldığı Danimarka'da aşının iki dozunu da olanlar ve testi negatif çıkanlar belirli işletmelere girebiliyor.