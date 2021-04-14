Romanya'da koronavirüs faturası sağlık bakanına kesildi

Romanya Başbakanı Florin Citu, Sağlık Bakanı Vlad Voiculescu'yu görevden aldığını duyurdu. Karar, sağlık bakanlığının koronavirüs vaka oranlarının yüksek olduğu bölgelerde karantina uygulama kriterlerini kolaylaştıran bir kararnameyi Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından geldi.

Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği Romanya'da Başbakan Florin Citu, Sağlık Bakanı Vlad Voiculescu'yu görevden aldı.

Citu, hükümetin sosyal medya sayfasında yayınlanan bir açıklamada, yeni bir sağlık bakanı atanana kadar görevi başbakan yardımcısı Dan Barna'nın yürüteceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Voiculescu tarafından atanan sağlık bakanlığı yardımcısı Andreea Moldovan'ın da görevden alındığı belirtildi.

'Onayı alınmadan karananme yayınlandı'

Başbakanın kararı, sağlık bakanlığının koronavirüs vaka oranlarının yüksek olduğu bölgelerde karantina uygulama kriterlerini kolaylaştıran bir kararnameyi Resmi Gazete'de yayınlamasının hemen ardından geldi. Yerel medya, söz konusu kararın Citu'nun onayının alınmadan yayımlandığını ve bunun merkez sağ koalisyon hükümetinde gerilime sebep olduğunu yazdı.

Voiculescu, 2016'dan beri sağlık bakanlığı görevini yürütüyordu.

Salı günü Romanya, 3.883 yeni koronavirüs vakası bildirdi ve ülkedeki toplam vaka sayısı 1.012 milyona yükseldi. Sağlık bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 25 bin 441 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin sayısı ise 1.530'a yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Mart ayında hükümet, kısıtlamaları sıkılaştırmaya karar vermişti. Ülke çapında sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.