Fransa'dan Libya'daki seçim sürecine toplam 1 milyon 850 bin euroluk destek

Yeni Libya yönetiminin 24 Aralık 2021'e dek ülkeyi seçime taşıması öngörülürken, Trablus Büyükelçiliğini yeniden açan Fransa'nın Libya ulusal seçimlerine mali desteğini toplam 1 milyon 850 bin euroya çıkardığı açıklandı. BM, seçim hazırlığı süreci için bugüne dek 2.8 milyon euro bağış toplamış durumda.

NATO harekatıyla desteklenen cihatçıların Libya lideri Muammer Kaddafi'yi devirmesi ve ardından Libya'nın iç savaşa sürüklenmesinin baş aktörü Fransa, geçen ay Tobruk'taki meclis ile Trablus'taki meclisin biraraya gelip yeni yönetimi belirlemesiyle başlayan seçim sürecine de müdahil oldu.

Yeni yönetimin Libya'yı 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülürken, mart sonunda Trablus Büyükelçiliğini yeniden açan Fransa'nın Libya ulusal seçimlerini desteklemek için 1 milyon euro vermeyi taahhüt ettiği açıklandı.

The French Ambassador to Libya, #Béatrice Le Fraper du #Hellen, announced today the reopening of the Embassy of #France in the capital #Tripoli, and affirmed her determination to strengthen French-Libyan relations with full force. #Libyahttps://t.co/W9jFFIJY9g — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 29, 2021

Fransa'nın Trablus Büyükelçi Beatrice Le Fraper du Hellen'in Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Temsilcisi Gerardo Noto ile imzaladığı anlaşmanın, BM'nin Libya halkı için seçimleri teşvik programına Emmanuel Macron yönetiminin 1 milyon euroluk destek taahhüdünü içerdiği belirtildi.

Elections: the first step towards democracy! France gives Euro 1 million to @UNDP & @UNSMILibya National Elections project to provide @LyHNEC 12,000 ballot boxes & other initiatives aiming at ensuring a transparent electoral process in Dec 2021. Read👉https://t.co/QboupXx16V pic.twitter.com/PsvnMB9Oo5 — UNDP Libya (@UNDPLibya) April 14, 2021

BM'den yapılan açıklamada, böylece Fransa'nın projeye akıtacağı fonların toplam miktarının 1 milyon 850 bin euroya çıktığı kaydedildi.

Genel seçim sürecinin şeffaflığını garanti etmeye çalışan projenin Libya Yüksek Seçim Komisyonu'nun seçimleri hazırlaması ve düzenlemesine destek olduğuna dikkat çeken açıklamada, bu kapsamda 12 bin seçim sandığı temin etme, seçmen belgelerinin çıkarılması, seçmen kayıtlarını güçlendirilmesi için komisyon ile birlikte çalışıldığı aktarıldı.

Büyükelçi du Hellen de Libya'da cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin bu yılın sonunda yapılmasını desteklemeye Fransa'nın tam bağlılığını dile getirdi, bunun için tüm aktörleri Libya Yüksek Seçim Komisyonu'na yardımcı olmaya çağırdı.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi, Başbakan Abdülhamid Dibeybe ve göreve gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor. Seçim kararının açıklanmasından beri BM'nin seçim hazırlığı süreci için 2.8 milyon euro bağış topladığı açıklandı.