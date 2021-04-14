Farklı koronavirüs aşılarının karıştırılmasına yönelik araştırmada 'Prof. Snape detayı'

İngiltere'de birinci ve ikinci dozlarda farklı koronavirüs aşılarının kullanılmasına yönelik bir araştırmanın kapsamı genişletilirken Oxford Aşı Grubu'ndaki bu çalışmaya öncülük eden Prof. Matthew Snape, soyadı itibarıyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Love it that Professor Snape is running a potions trial. https://t.co/VEru27MX5z — David Guffick (@DavidGuffick) April 14, 2021

​Aşıların karıştırılmasına yönelik Com-Cov araştırmasını, J.K. Rowling imzalı meşhur Harry Potter serisinde Alan Rickman'ın canlandırdığı iksir öğretmeni Severus Snape ile aynı soyadını taşıyan bir profesörün yürütüyor olması ilginç bir tesadüf olarak yorumlandı.

Today on @5_News we'll speak to the real life Professor Snape - the 'potions master' (read associate professor in paediatrics and vaccinology at @OxfordVacGroup) about the expansion of the 'mix and match' Covid vaccine trial. pic.twitter.com/iFuuLYN2Y6 — Lauren Clarke (@rensyclarke) April 14, 2021

​İlk dozda Pfizer- BionTech veya AstraZeneca- Oxford Üniversitesi'nin aşılarından birini tercih eden 50 yaş üzeri yetişkinlerin katılabiliyor. Bu kişilere ikinci doz olarak Moderna, Novavax ya da yine Pfizer ya da AstraZeneca aşılarından birisi yapılacak. İlk aşamanın sonuçlarının gelecek ay açıklanması beklenirken, genişletilmiş araştırmanın bulgularının haziran ya da temmuz ayında duyurulması öngörülüyor.

Our Prof Matthew Snape spoke to @BBCr4today



As we have now extended our Com-Cov study, which will now look at mixing doses of vaccines, to include @moderna_tx and @Novavax, it will help us to further explore how COVID-19 vaccines that are available can be used more flexibly. pic.twitter.com/ucLJjlRwyf — Oxford Vaccine Group (@OxfordVacGroup) April 14, 2021

​BBC Radio 4'da Today programına katılan Prof. Snape aşıları karıştırma opsiyonunun bağışıklık programının esneklik ve gücünü artıracağını söyledi. Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar vurulmasının güçlü bağışıklık yanıtı oluşturup oluşturmayacağını görmek isteyen Prof. Snape, "Umuyorum ki bu opsiyonu kullanabileceğiz. Bu işe şöyle bakmamız gerekiyor: İyi bir bağışıklık yanıtı sağlamadığı için başvurmamız gereken bir aşı kombinasyonu var mı?" değerlendirmesi yaptı.

Professor Snape is alive Voldemort attack didn’t work, his currently leading the UK covid mix and match vaccine trials https://t.co/3SSzxXUmlk pic.twitter.com/I13aSezhby — Jake Coare (@JakeCoare14) April 14, 2021

​