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    BioNTech-Pfizer'den 2. çeyrekte 50 milyon ilave doz aşı alacak AB, 1.8 milyar doz yeni nesil aşı için de pazarlıkta

    © İHA
    Avrupa
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    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Qxford-AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının kullanımının askıya alınmasından doğan açığı kapatmak için ikinci çeyrekte BioNTech-Pfizer'in 50 milyon ilave doz aşı teslim edeceğini açıkladı. Mutasyon geçirmiş varyantlara karşı da yeni nesil BioNTech-Pfizer aşılarından 1.8 milyar doz alınacak.

    Qxford-AstraZeneca aşısının ardından Johnson and Johnson aşısının da kan pıhtılaşmasına yol açarak ölüme neden olduğu nadir vakalar yüzünden Avrupa ülkelerindeki kullanımı askıya alınınca, AB'nin BioNTech-Pfizer'den başka çıkar yolu kalmadı.

    AB'nin koronavirüs pandemisiyle mücadele ve aşılama stratejisiyle ilgili yeni açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğan açığı kapatmak için ikinci çeyrekte BioNTech-Pfizer'in 50 milyon ilave doz aşı teslim edeceğini açıkladı.

    İlave teslimatın bu aydan itibaren başlayacağını belirten Komisyon Başkanı, böylece nisan, mayıs, haziran aylarında elde olacak BioNTech-Pfizer dozlarının toplam sayısının 250 milyonu bulacağını, bunun 2. çeyrekte yapılacak aşıların yarısından fazlasına karşılık geldiğini aktardı.

    Üzerindeki bazı soru işaretleri kalkmadığı için AstraZeneca aşısı AB ülkelerinde genellikle yaşlılara yapılıyor. Danimarka ise AstraZeneca aşısının kullanımından tümden vazgeçtiğini açıkladı.

    AB'de ilk çeyrekteki aşılamanın yavaş gitmesinde, hem AstraZeneca'nın vaat ettiği 120 milyonun dörtte birinden azını teslim etmesi hem de Avrupalıların AstraZeneca ile aşılanacaklarını öğrendiklerinde korkudan randevuya gitmemesi rol oynadı.

    Hal böyleyken, Von der Leyen, koronavirüsün mutasyon geçirmiş varyantlara karşı da yeni nesil mRNA aşılarından 1.8 milyar doz almak için BioNTech-Pfizer ile müzakerelere başladıklarını duyurdu. AB'nin ikinci nesil  BioNTech-Pfizer aşılarını 2022 ve 2023'te teslim alması öngörülüyor.

    BioNTech-Pfizer ile üçüncü aşı alım sözleşmesi için bugün müzakerelere başladıklarını belirterek "Bu sözleşme, 2022 ve 2023 döneminde 1.8 milyar ilave doz aşının teslim edilmesini öngörüyor" diyen Von der Leyen, sözkonusu aşı alım müzakerelerini hızla tamamlamak istediklerini ve diğer şirketlerle de benzer sözleşmeler yapabileceklerini söyledi.

    Yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB'de yetişkin nüfusun yüzde 70'ini hızla aşılamak için zamana karşı yarıştıklarını dile getiren Komisyon Başkanı, "AB'de 100 milyon aşılamaya ulaştık. Bu 100 milyon dozun yüzde 25'inden fazlası ikinci doz aşı. 27 milyondan fazla Avrupalı tam aşılandı" bilgisini paylaştı.

    Bugüne dek yaklaşık 2.6 milyar doz aşı satın almayı sözleşmeye bağlamış durumdaki AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

    Ancak şimdilik sadece BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından üretilen aşılar, AB onayı almış durumda.

    Novavax ve Curevac firmalarının aşıları ile Rusya'nın Sputnik V aşısının AB'deki ön değerlendirme süreci ise devam ediyor.

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