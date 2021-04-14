Ukrayna ordusu, Kırım yakınlarında büyük bir tatbikata başladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Güçler Komutanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım sınırı yakınlarında büyük çaplı bir tatbikat yürüttüğü belirtildi.

Tatbikat senaryosuna göre, temsili düşmanın piyade destekli tank birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savunma hattını geçmeye çalıştı. Buna karşı koymak için, aralarında 100 mm’lik MT-12 Rapira top bataryasının da olduğu tanksavar topçuları harekete geçirildi.

Son haftalarda, Donbass’ta gerginlik giderek artarken, taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmek ve saldırıları yoğunlaştırmakla suçluyor. Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk cumhuriyetleri, Ukrayna ordusunun Donbass'taki temas hattına çok sayıda askeri teçhizat yığdığına dikkat çekiyor.

Batılı ülkeler, Rusya’yı Ukrayna sınırları yakınlarında ‘saldırgan eylemlerini artırmakla’ suçluyor. Kremlin, Rus birliklerinin kendi topraklarında konuşlandığını, Rusya’nın kimseye tehdit oluşturmadığını ve bu nedenle endişeye yer olmadığını açıkladı.

Moskova, Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmadığını, ayrıca Kiev’in kendi içindeki siyasi ve ekonomik krizi aşmasını istediğini defalarca duyurmuştu.