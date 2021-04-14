Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

Danimarka Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca iş birliğiyle üretilen Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kan pıhtılaşması yan etkisiyle bağlantılı olduğunu açıklamasının ardından Danimarka, aşının kullanımını tamamen durdurdu.

#BREAKING Denmark abandons AstraZeneca Covid vaccine for good, in European first: health authority pic.twitter.com/YhtX7UnLE7 — AFP News Agency (@AFP) April 14, 2021

​Danimarka, açıklamanın ardından aşının kullanımını tamamen durduran ilk ülke oldu.

Ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran 140 bin kişiden bir kısmında pıhtılaşmaya bağlı ciddi sağlık sorunları görülmüştü.

EMA ve DSÖ 'güvenli' demişti

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) da, AstraZeneca aşısının 'faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını' belirtmişti.