İsviçre'nin ürettiği Einstein'lı hatıra parası, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

İsviçre darphanesinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, üzerinde Albert Einstein'ın dilini çıkarırkenki pozu bulunan İsviçre altını, dünyanın en küçük hatıra parası olarak kayıtlara geçti.

İsviçre Konfederasyonu darphanesi Swissmint tarafından yapılan açıklamada, "Guinness Dünya Rekorları, 2020 yılında çıkarılan çeyrek frank altını dünyanın en küçük hatıra parası olarak kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

İsviçre frangının dörtte biri değerinde olan 2.96 milimetre çapında ve 0.063 gram ağırlığındaki minyatür madeni para'nın üzerinde Einstein'ın resmi bulunuyor.

Hatıra parasının, 1955'te hayatını kaybeden teorik fizikçi Albert Einstein'ın 'kararlılığı ve sabrından' ilham alınarak çıkarıldığı belirtildi.

Çeyrek frankın arka yüzünde ise madalyonun nominal değeri, İsviçre haçı ve ülkedeki tüm madeni paralarda kullanılan Helvetya sembolü (Ülkenin antik adından gelen ulusal kişileştirme figürü) bulunuyor.

Paranın detaylarını çıplak gözle görmek çok zor olduğu için para, yanında bir de büyüteçle satılıyor.