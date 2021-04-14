‘Yunanistan, Türkiye sınırındaki 5 metrelik duvarın yapımını yaz sonuna kadar bitirebilir’

Duvar yapımı, sınır boyunca 4 sahada devam ediyor. Evros’un kuzeydoğusundaki Kastanies köyü yakınlarındaki 12.5 kilometrelik duvar tamamlandı. Kastanies’in yanı sıra, Evros’un güneyindeki Ferecik kenti yakınlarındaki 3 sahada daha yapım çalışmaları devam ediyor. Yeni duvar toplamda 26 kilometre uzunlukta olacak.
- Türkiye-Yunanistan sınırında inşa edilen duvar© Sputnik
- Türkiye-Yunanistan sınırında inşa edilen duvar© Sputnik
Yeni duvar, yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip yüksek mukavemetli masif çelik bölümlerden oluşuyor. Kastanies’te, 2012 yılında, 12.5 kilometre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde tel örgülü duvar yapılmıştı. Duvar boyunca, termal video güvenlik kameralarının kurulu olduğu direkler bulunuyor.
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