‘Yunanistan, Türkiye sınırındaki 5 metrelik duvarın yapımını yaz sonuna kadar bitirebilir’

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Ferecik kentinin eski Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Danışmanı Nikolaos Gkotsis, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye sınırındaki 5 metrelik duvarın yapımının yaz sonuna kadar bitebileceğini belirtti.

Duvar yapımı, sınır boyunca 4 sahada devam ediyor. Evros’un kuzeydoğusundaki Kastanies köyü yakınlarındaki 12.5 kilometrelik duvar tamamlandı. Kastanies’in yanı sıra, Evros’un güneyindeki Ferecik kenti yakınlarındaki 3 sahada daha yapım çalışmaları devam ediyor. Yeni duvar toplamda 26 kilometre uzunlukta olacak.

Türkiye-Yunanistan sınırında inşa edilen duvar © Sputnik

Türkiye-Yunanistan sınırında inşa edilen duvar © Sputnik 1 / 2 © Sputnik Türkiye-Yunanistan sınırında inşa edilen duvar

Yeni duvar, yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip yüksek mukavemetli masif çelik bölümlerden oluşuyor. Kastanies’te, 2012 yılında, 12.5 kilometre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde tel örgülü duvar yapılmıştı. Duvar boyunca, termal video güvenlik kameralarının kurulu olduğu direkler bulunuyor.