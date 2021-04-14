İsveç ve Danimarka, Johnson & Johnson aşısının kullanımını askıya aldı

İsveç ve Danimarka, Johnson & Johnson (J&J) koronavirüs aşısı kullananlarda, AstraZeneca aşısı ile benzer 'kan pıhtılaşması' raporları nedeniyle aşının kullanımını askıya aldı.

ABD federal sağlık kurumları tarafından yapılan açıklamalarda, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Koivd-19) aşısını kullanan 6 kişide kan pıhtılaşması tespit edilmesinin ardından Kovid-19 aşısının kullanımının durdurulması yönünde tavsiyede bulunulmuştu.

Açıklamanın ardından J&J yetkilileri, aşının Avrupa piyasasına sürülmesinin geciktiğini ifade etmişti. ABD'li yetkililerden yapılan açıklamaların ardından İsveç Sağlık Ajansı'ndan J&J aşılarının kullanımının askıya alınması kararı geldi.

The Swedish Public Health Agency has put the use of the Johnson & Johnson (Janssen) Covid-19 vaccine on hold pending an investigation by European health authorities. https://t.co/nTe080VtlS — The Local Sweden (@TheLocalSweden) April 14, 2021

​Ajans yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, J&J Kovid-19 aşısı kullananlarda AstraZeneca aşı ile benzer kan pıhtılaşmasının tespit edilmesi nedeniyle, J&J’ın Covid-19 aşısını kullanma planlarının duraklatıldığı ifade edildi. Aşıların kullanımına başlamayacağını belirten Ajans, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) incelemesinin bulgularını beklediklerini bildirerek, nihai kararın ne zaman alınacağına dair bir öngörüde bulunamayacağını ifade etti.

Baş Epidemiyolog Anders Tegnell yaptığı açıklamada, "Şu an İsveç'teki önerileri değerlendirmeden önce, EMA incelemesine ve ABD'den gelen bilgilere bakıyoruz. O zamana kadar tavsiye edilen ise, aşı dozlarının kullanılmamasıdır" dedi.

Ayrıca J&J Kovid-19 aşısının kullanımın durdurulmasının ardından ülkeye, 31 bin dozluk ilk aşı teslimatı yapılmasına rağmen aşı İsveç'te henüz kullanılmadı.

Danimarka, AstraZeneca’nın ardından J&J aşısının da kullanımını durdurdu

Danimarka, ABD'li uzmanlar tarafından J&J aşısının kan pıhtılaşmasına neden olabileceği yönünde uyarıları üzerine, şirketin Avrupa pazarına olan teslimatlarını durdurmasının ardından J&J Kovid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

Europe's choppy vaccine rollout hit more trouble on Wednesday after U.S. drugmaker Johnson & Johnson delayed its COVID-19 shot and Denmark said it would drop a similar vaccine from AstraZeneca over the risk of blood clotting.​ https://t.co/OhGh5MsUtg — Reuters Health (@Reuters_Health) April 14, 2021

​Danimarkalı yetkililer, erken saatlerde ise Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen aşının ülkedeki kullanımının bir sonraki duyuruya kadar durdurulacağını açıklamıştı. Açıklamada, "Danimarka Sağlık Kurumu, Covid-19'a karşı aşılamalara AstraZeneca aşısı olmadan devam edilmesini kararlaştırdı" denilmişti.

Öte yandan Danimarka, AstraZeneca’nın Kovid-19 aşısını kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke oldu.