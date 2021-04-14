Alman medyası: NATO, Rusya’yı yıldırma operasyonuna hazırlanıyor

Almanya’nın Altengrabow poligonunda, Rusya’yı yıldırma operasyonuna hazırlık kapsamında Alman ordusunun tatbikatının başladığı belirtildi. Alman medyası tarafından paylaşılan haberde net bir Rusya vurgusu ise yapılmadı.

Alman Das Erste televizyonu, Altengrabow poligonunda Almanya ordusunun tatbikatının başladığını bildirdi. Tatbikat, NATO’nun Litvanya’da Rusya’yı yıldırma operasyonuna hazırlık olarak nitelendirildi.

Eğitim topçu taburunun komutanlarından biri, muhabirlere yaptığı açıklamada “NATO, 2014’te oraya önceden asker yerleştirme kararı aldı ki, bu bir sinyal olsun. Görevimiz bundan ibaret. Bölümümüzün bu yıl ve önümüzdeki üç yıl için görevi budur” ifadesini kullandı.

Haberde, operasyonun, 'müttefik ülkelerin doğu sınırlarının güvenliğini sağlamayı' amaçladığı ifade edildi.

Alman haber ajansı DPA (Deutsche Presse-Agentur) da Altengrabow poligonundaki tatbikatı doğruladı. Fakat ajans, bu tatbikatların Moskova’ya yönelik herhangi bir sinyalle ilgisine işaret etmedi.