Letonya’da Sputnik ile iş birliği yapan beş gazeteci sorguya çekildi

Letonyalı gazeteci Alla Berezovskaya, Letonya Güvenlik Servisi’nin (SGB) Sputnik Letonya ve Baltnews siteleri ile iş birliği yapan beş gazeteciyi sorgulanmak üzere kuruma çağırdığını bildirdi.

Facebook hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Berezovskaya, SGB’nin Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’na bağlı Sputnik Letonya ve Baltnews siteleri ile iş birliği yapan beş gazeteciyi sorgulanmak üzere kuruma çağırdığını belirtti.

Açıklamada, “Bu kişilere Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım düzenini ihlal etmekten şüpheli statüsü verilecek. İşte buradalar, Letonya'nın başlıca düşmanları” ifadelerine yer verildi.

Baltnews Genel Yayın Yönetmeni Andrey Starikov, Sputnik’e demecinde olanları ‘siyasi terörizm’ olarak nitelendirdi.

Starikov, “Letonyalı istihbaratçılar siyasi zulmün çarkını döndürmeye devam ediyor. Rus medyasıyla etkileşimde bulunan gazetecilerin yaptıklarında herhangi bir suç unsuru olmadığı açıkça ortada. Yayınlandıkları sitelere yönelik herhangi bir yaptırım bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

Starikov, SGB’nin eylemlerini doğrudan Rusya’ya yapılmış meydan okuma olduğunu ifade etti.

Давление на СМИ. Литовские медиа зажаты в политическом кулаке



https://t.co/dWBVEk2G0f — BALTNEWS (@BALTNEWS1) April 14, 2021

SGB, aralarında Baltnews Letonya ajansının eski genel yayın yönetmeni Andrey Yakovlev’in de bulunduğu 6 gazeteciyi gözaltına almış, gazetecilerin telefon ve bilgisayarlarına el konulmuştu.

Ajansın açıklamasında, Letonya Ceza Kanunu'nun 84. maddesinin kapsamındaki AB yaptırımlarının ihlaliyle suçlanan ajans çalışanlarının, para cezasından 4 yıla kadar hapis cezasına kadar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtilmişti.

Daha önce, Letonya makamları aynı nedenle RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD ve RT Documentary’nin ülkede yayın yapmasını yasaklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya makamlarının eylemlerini 'demokratik bir toplumunun temeli olan basın ve ifade özgürlüğü ihlalinin bariz bir örneği' olarak nitelendirerek, bu uydurma suçlamaların Rusofobi takıntılarının bir sonucu olduğuna dair hiçbir şüpheye yer bırakmayan cezalandırıcı eylemler olduğunu vurgulamıştı.

Bakanlık ayrıca, uygulanan yaptırımların Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e yönelik olduğunu ve ajansla iş birliği yapan herkese uygulanamayacağının altını çizmişti.