Ukrayna’dan ‘Rusya Kırım’a nükleer silah yerleştirmeyi planlıyor’ iddiası

Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Rusya’nın Kırım’a nükleer silah yerleştirmeyi planladığını öne sürdü. Taran, bu iddiayı destekleyen hiçbir delil sunmadı.

Avrupa Parlamentosu’nda, Savunma ve Güvenlik Alt Komitesi üyelerine konuşan Taran, “Kırım’daki altyapı, potansiyel nükleer silah yerleştirmeye uygun hale getiriliyor. Yarımadada nükleer silah varlığı, askeri, siyasi ve hukuki nitelikteki sorunlar arz ediyor” ifadesini kullandı.

Neden böyle düşündüğünü anlatmayan Ukraynalı bakan, hiçbir delil sunmadı.

Rusya’nın, Ukrayna’nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu savunan Taran, Avrupa ülkelerini Kiev’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, “Ülkelerinizin bu kadar dikkat ayırdığına ve Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki düşmanca eylemlerini durdurmaya yönelik tedbirler almasına çok sevindim” dedi.

Savunma Bakanı, Ukraynalıların, Rusya’nın sınırlardaki askeri hareketliliğinden dolayı çok tedirgin olduğunu da sözlerine ekledi.