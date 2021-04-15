İngiliz parlamentosu, eski Başbakan Cameron hakkında verilen soruşturma önergesini reddetti

İngiliz parlamentosu, eski Başbakan David Cameron'ın finans şirketi Greensill Capital için yaptığı lobi faaliyetlerine ilişkin soruşturma önergesini reddetti.

Önergeyi veren İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, parlamentoda yaptığı açıklamada, Greensill olayının Muhafazakar Parti'de 'kirlenmişlik ve kayırmacılığı' gösterdiğini belirterek, 'eksiksiz' bir soruşturma istedi.

Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson ise olayı araştırması için bu hafta atadığı avukatın 'hakkıyla' bir soruşturma yürüteceğini savunarak, partisinin lobicilik konusundaki tutumunun 'sert' olduğunu ileri sürdü.

Başbakan, Muhafazakar Parti milletvekillerinden önergeye karşı oy kullanmasını istedi.

Yapılan oylamada önerge 262'ye karşı 357 oyla reddedildi.

Üst düzey bürokratlara 2 yıl lobi yasağı

İngiltere’de kabine üyelerinin ve üst düzey bürokratların, görevlerinden ayrılmasının ardından iki yıl süreyle lobi faaliyeti yürütmesi yasaklanmış durumda.

İngiliz gazeteleri daha önce, Ağustos 2018'de Greensill Capital'a danışman olan David Cameron'ın, Maliye Bakanı Rishi Sunak'a ve bazı bakan yardımcılarına telefonla mesaj gönderdiğini bildirmişti.

İngiliz The Times gazetesi, Cameron'ın ayrıca 2019'da Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile ilgili bir ödeme planı konusunda Sağlık Bakanı Matt Hancock ile görüştüğünü duyurmuştu.

David Cameron ise 11 Nisan'da bir açıklama yaparak, Greensill Capital'ın hükümetin Kovid-19 salgınında işletmeleri desteklemek için verdiği acil durum kredisinden yararlandırılması için lobi yaptığını ancak ülkedeki lobicilik kurallarını ihlal etmediğini savunmuş, bakanlarla resmi yollardan iletişime geçmemekle hata yaptığını kabul etmişti.