200'e yakın Hollandalı, tatil deneyi için Yunanistan'da

Hollanda'nın geçen ay başında duyurduğu tatil deneyi başladı. Yunanistan'ın en büyük dördüncü adasına giden 180 Hollandalı iki bilim insanının gözetimi ve kısıtlamalar altında tatil yapıyor.

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi veya kaldırılması halinde karşılaşacağı senaryoyu görmek isteyen Hollanda hükümetinin 'tatil deneyi' başladı.

© AFP 2021 / PHILIP DAVALI Danimarka, kapılarını AB ve Schengen ülkelerine açıyor 25 bin aday arasından seçilen 18-70 yaş arası vatandaşların sadece kendilerinin kaldığı otelin bölgesinden çıkmasına, hatta plaja gitmelerine bile izin verilmiyor; sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Turistlere uçağa binmeden önce koronavirüs testi yapıldı, Hollanda'ya döndüklerinde de 14 gün karantinaya girmek zorunda kalacaklar. Turistler otelde geçirecekleri 8 gün boyunca çeşitli anketleri yanıtlamak zorunda. İki bilim insanı da hiç müdahale etmeden turistlerin davranışlarını gözlemliyor.

Almost 200 Dutch tourists arrived on the Greek island of Rhodes for eight days of voluntary confinement in a holiday resort, as part of a test to see if safe holidays can be arranged https://t.co/RZR3Tvs8SL pic.twitter.com/HZnt49JBld — Reuters (@Reuters) April 14, 2021

​Turistler arasındaki 25 yaşındaki Amy Smulders, "Burada olmak tuhaf ama tatile çıktığım için heyecanlıyım" dedi. 49 yaşındaki Terry Oorschot da "Böyle bir tatil aklımın ucundan bile geçmezdi ama şu an elimizdeki tek şu bu, o yüzden tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın dördüncü büyük adası olan Rodos'ta turizmden sorumlu belediye başkan yardımcısı Konstantinos Taraslias da turistlerin gelişinin önemli bir adım olarak geliyor ama adalılar durumdan o kadar da memnun değil. Adadaki restoranların idaresinden sorumlu Yannis Çalikyas yerel restoran işletmelerinin bu turistlerden faydalanamadığına dikkat çekti. Çalikyas, "Bu ilk deney. Belli ki ikincisi ve üçüncüsü de olacak. Bir noktada her şey eski haline dönecek" diyerek umudunu da dile getirdi.

Yunanistan’dan tatilcilere karantina muafiyeti

AB ülkelerinden Yunanistan'a tatil amacıyla gelen yabancılarkarantina yükümlülüğünden muaf tutulacak. Ancak muafiyetten sadece aşı yaptırmış olanlar ile negatif koronavirüs testi sonucu sunanlar faydalanabilecek., Yunan haber kanalı Skai'ye verdiği demeçte, karantina muafiyetinin AB ülkeleri dışında ayrıca Sırbistan ve İngiltere gibi bazı ülkelerin vatandaşları için de geçerli olacağını sözlerine ekledi.

Hollanda'da ise durum tersi. Yetkililer 15 Mayıs'a kadar vatandaşlarına 'Yurt dışına çıkmayın' uyarısı yaptı.