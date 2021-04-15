200'e yakın Hollandalı, tatil deneyi için Yunanistan'da

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi veya kaldırılması halinde karşılaşacağı senaryoyu görmek isteyen Hollanda hükümetinin 'tatil deneyi' başladı.
Almost 200 Dutch tourists arrived on the Greek island of Rhodes for eight days of voluntary confinement in a holiday resort, as part of a test to see if safe holidays can be arranged https://t.co/RZR3Tvs8SL pic.twitter.com/HZnt49JBld— Reuters (@Reuters) April 14, 2021
Turistler arasındaki 25 yaşındaki Amy Smulders, "Burada olmak tuhaf ama tatile çıktığım için heyecanlıyım" dedi. 49 yaşındaki Terry Oorschot da "Böyle bir tatil aklımın ucundan bile geçmezdi ama şu an elimizdeki tek şu bu, o yüzden tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın dördüncü büyük adası olan Rodos'ta turizmden sorumlu belediye başkan yardımcısı Konstantinos Taraslias da turistlerin gelişinin önemli bir adım olarak geliyor ama adalılar durumdan o kadar da memnun değil. Adadaki restoranların idaresinden sorumlu Yannis Çalikyas yerel restoran işletmelerinin bu turistlerden faydalanamadığına dikkat çekti. Çalikyas, "Bu ilk deney. Belli ki ikincisi ve üçüncüsü de olacak. Bir noktada her şey eski haline dönecek" diyerek umudunu da dile getirdi.
Yunanistan’dan tatilcilere karantina muafiyeti
Hollanda'da ise durum tersi. Yetkililer 15 Mayıs'a kadar vatandaşlarına 'Yurt dışına çıkmayın' uyarısı yaptı.
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