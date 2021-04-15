Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran adamın cezasında indirim

Avusturya'da polisin önünde gaz çıkardığı için 500 euro para cezası verilen bir adam durumu temyiz mahkemesine taşıdı, yaptığının kasti bir hareket olsa bile ifade özgürlüğü kapsamında sayılması gerektiğini savundu. Mahkeme bu savunmayı yeterli bulmasa da cezada indirime gitti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Haziran 2020'de bir parkta polisin yanında 'kasten ve gürültülü' şekilde gaz çıkardığı için 500 euro para cezası alan adam mahkemeyi suçsuz olduğuna ikna edemese de cezasına indirim yaptırmayı başardı.

Avusturya'da yayın yapan Der Standard gazetesinin aktardığı Viyana Bölge İdari Mahkemesi belgelerine göre adından Bay AB olarak bahsedilen 22 yaşındaki adam, açtığı temyiz davasında gaz çıkarmanın 'biyolojik bir süreç' olduğunu ve kasıtlı yapılmış olsa bile ifade özgürlüğüyle eşdeğer tutulması gerektiğini savundu.

Mahkeme ise iletişim özgürlüğünün belli bir iletişim kanalıyla sınırlı olamayacağını ama bir ifadenin kesinlikle 'iletişim amaçlı bir içeriği' olması gerektiğine vurgu yaptı; gaz çıkarmak bir iletişim biçimi olarak kabul edilse dahi 'ahlak kurallarını çiğneyen bir ifade biçimi' olduğunun altı çizildi.

Yine de Bay AB'nin bu suçuna ılımlı yaklaşan mahkeme sabıkasının olmaması ve maddi durumunu göz önünde bulundurarak cezayı 500 euro'dan 100 euro'ya indirdi.

Yerel Kurier gazetesine konuşan sanık avukatı Matej Zenz ise müvekkilinin deyim yerindeyse bu davaya baş koyduğunu, bunun kendileri için bir prensip meselesi olduğunu ve işi Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşıyacaklarını açıkladı.

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