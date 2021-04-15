Berlin'de kiraya üst sınır ve zam yasağı, Alman Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edildi

Almanya'da yerel siyasi iradenin kiralara üst sınır getirilmesi ve 5 yıl zam yapılmaması kararı, en üst yargı makamı tarafından bozuldu. Emlakçılarla ev sahiplerinin tepkileri üzerine sağcılarla liberallerin başvurusunu değerlendiren Federal Anayasa Mahkemesi, kiraların dizginlenmesini 'kanunsuz' buldu.

Berlin'de kira pahalılığına karşı düzenlenen protestolara kulak veren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller'den oluşan eyalet hükümetinin kiralara üst sınır getirilmesi (Mietendeckel) ve 5 yıl zam yapılmaması talebinin Senato'da onaylanması üzerine emlakçılarla ev sahiplerinin tepkilerine kulak veren Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti (FDP) yargıya başvurmuştu.

Almanya'nın en üst federal mahkemesi olan Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi (Bundesverfassungsgericht), bugün açıkladığı kararında, Berlin'de Ocak 2020'de yürürlüğe giren kiraların dizginlenmesi uygulanmasını 'kanunsuz' buldu.

Milyonlarca kiracıya ağır darbe indiren kararda kiralara üst sınır yasasının anayasayı ihlal ettiği, dolayısıyla geçersiz olduğu dile getirildi.

Federal Anayasa Mahkemesi, sağcı CDU ile liberal FDP'nin kira politikasının eyalet değil federal yetki alanına girdiği savlarını kabul etti.

Tam seçim öncesi

Böylece eylülde düzenlenecek hem Berlin eyaleti seçimleri hem de Almanya genel seçimlerinde SPD, Sol Parti ve Yeşiller'i zor durumda bıraktı. Solcu eyalet yönetimi, beyaz yakalı işler ve yabancılar için cennet haline gelen Berlin'de kontrolden çıkan kiraları dizginlemek için sonbahara dek yeni bir siyasi karar icat etmek sınavıyla baş başa kaldı.