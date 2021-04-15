Avustralya'da askeri geminin hizmete giriş törenindeki dans tartışma yarattı

Avustralya'da deniz kuvvetleri donanmasına yeni katılan 2 milyar dolarlık geminin hizmete giriş töreni sırasında gerçekleştirilen dans, tartışmalara neden oldu. Yerel medya kanalı ABC'nin dans videosunu editleyerek 'uygunsuz' olarak nitelemesine Başbakan Morrison tepki gösterdi.

Sydney Limanı’nda Deniz Kuvvetleri Komutanı, Avustralya Genel Valisi ve Genelkurmay Başkanı’nın da katıldığı törenle HMAS Supply adlı tedarik gemisi hizmete girdi.

Törenden önce 7 kişilik dans grubu 101 Doll Squadron'un performansı ise tartışma yarattı.

Yerel medya kanalı ABC, dans üst düzey yetkililer tören alanına gelmeden önce yapılmasına rağmen görüntülerin üzerinde oynadı. Dansı, milletvekilleri ve ordu yetkilileri varken yapılmış gibi göstererek 'uygunsuz' diye servis eden kanal, tepkilere neden oldu.

The ABC has apologised for misleading views in its coverage of the Navy's 'twerking' controversy, with the Prime Minister calling the broadcaster dishonest and disrespectful. @DamoNews #AusPol #9News pic.twitter.com/IXiJJHb6JK — 9News Australia (@9NewsAUS) April 15, 2021

​Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), haberin sunuluş şeklinin 'aldatıcı' olduğunu söyleyerek hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.

ADF tarafından yapılan açıklamada, "Kadınları desteklediğini iddia eden medya en öldürücü alanı oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Scott Morrison da vatandaşları yanlış yönlendiren 'aldatıcı haber' nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve "Bu sanatçılara saygısızlıktır" dedi.

Tepkilerin ardından açıklama yapan ABC ise özür dileyerek haberi güncellediklerini kaydetti.

Dans grubu 101 Doll Squadron ise haberin ardından 'güvende olmadıklarını' hissettiklerini ve kişisel olarak saldırıya uğradıklarını belirten bir açıklama yayımadı. Açıklamada, "ABC'nin, katılmayan misafirleri görüntülere eklemesi aldatıcıdır. Bunu çok ürkütücü bulduk" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada ABC'ye tepki gösteren kullanıcılar videonun orijinal halini paylaştı.

NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh..... organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG — Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) April 10, 2021

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