Danimarka, dün alınan kararla AstraZeneca koronavirüs aşısının kullanımını durdurduğunu açıkladı. Böylelikle Danimarka, Oxford Üniversitesi ve İngiltere-İsveç ortaklığındaki ilaç firması AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durduran ilk ülke oldu.
Dün akşam saatlerinde kararı açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen Danimarka İlaç Kurumu Başkanı Tanja Erichsen, kararı açıklayacağı sırada baygınlık geçirdi.
Danimarkalı yetkili, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararını açıklarken bayıldı https://t.co/EHnVnNGoVf pic.twitter.com/P8BQuBnNWu— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 15, 2021
Mikrofon başında yere yığılan ve apar topar hastaneye kaldırılan Erichsen'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
'Elde kalan aşılar yoksul ülkelere dağıtılacak'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Danimarka'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkede kullanılan AstraZeneca aşılarını durdurma kararı alması sonrası, bu aşıları ekonomik açıdan gelişmemiş ülkelerle paylaşmayı düşündüğünü açıkladı.
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