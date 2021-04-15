İngiltere: Newcastle United'ın Suudilere devri girişimlerinde Başbakan Johnson'ın müdahalesi olmadı

İngiltere hükümeti, geçen yıl Suudi Arabistan veliaht prensi Selman liderliğindeki bir yatırımcı grubu tarafından, Newcastle United Futbol Kulübü'nün devralınması girişimlerinde Başbakan Boris Johnson'ın müdahale ettiği yönündeki haberi yalanladı.

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'ın, İngiliz futbol kulübü Newcastle United'ı satın alma girişimleriyle ilgili olarak Başbakan Boris Johnson'a bir mektup yazarak 'sürece müdahale etmesini istediği' haberine İngiltere tarafından yalanlama geldi.

Başbakan Johnson’ın sözcüsü Max Blain bugün gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, yalnızca ilgili taraflar için ticari bir konuydu ve hükümet, devralma görüşmelerine hiçbir noktada dahil olmadı" açıklamasında bulundu.

'Müdahale edilmesini kesinlikle istemedi'

Blain, "Başbakan, Edward Lister'dan 'büyük bir yabancı yatırım' olarak görülen devralma işleminde, müzakerelerin ilerleyişini kontrol etmesini istedi ancak müdahale etmesini kesinlikle istemedi" dedi.

The Daily Mail'de yer alan habere göre, 300 milyon sterlinlik devralma işleminin durması üzerine, 'durum tersine dönmediği takdirde İngiltere-Suudi bağlarının zarar göreceği' konusunda uyarıların yer aldığı mektupta, "İngiltere Premier Ligi'nin yanlış sonucunu yeniden gözden geçirmesini ve düzeltmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu haber, Başbakan'ın eski Başbakan David Cameron'un şu anda feshedilmiş olan Greensill Capital'ın faaliyetlerine dahil olduğu iddia edilen Suudiler adına lobi yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasından sonra ortaya çıkmıştı.

Bu arada David Cameron da, Greensill Capital adına yaptığı lobicilik hakkında milletvekillerine kanıt sunma talebine 'olumlu yanıt vereceğini' söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için girişimlere başlayan ve 300 milyon pound (yaklaşık 2 milyar 750 milyon TL) teklifte bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önderliğindeki konsorsiyum, gelen tepkiler ve 'yapılan araştırmanın hala sonuçlanmamasına ve yakın bir zamanda da sonuçlanmayacak gibi görünmemesi' nedeniyle müzakere sürecinden çekildiğini açıklamıştı.