Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sandu'nun parlamentoyu feshetmesine izin verdi

Moldova Anayasa Mahkemesi Başkanı Domniсa Manole, başkent Kişinev'de yaptığı açıklamada, Sandu'nun parlamentoyu feshetmesi için yaptığı başvurunun değerlendirildiğini belirtti.

Mahkemenin bu konuda karar aldığını kaydeden Manole, "Parlamentonun feshedilmesi için gerekli koşulların oluştuğuna hükmedildi. Böylece, seçmenlere anayasal yöntemle ülkedeki siyasi krizi çözmek için hak verildi" ifadesini kullandı.

Bu kararın alınması için gerekli şartların yerine getirildiğine işaret eden Manole, "Hükümetin istifa etmesi ardından üç ay geçti. Yeni hükümeti oluşturmak için girişimlerde bulunuldu. Bu süreçte Cumhurbaşkanı parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle istişarelerde bulundu" dedi.

Söz konusu karar, Sandu'nun parlamentoyu feshetmesi ve erken seçime gidilmesi yönünde karar almasına izin veriyor.

Moldova yasalarına göre erken seçimin, parlamentonun feshedilmesinin ardından, 3 ay içinde yapılması gerekiyor.

'Erken parlamento seçimine gidilmesi kaçınılmaz'

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, mahkemenin söz konusu kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu doğal bir karar. Moldovalılar, uygun parlamentoyu seçme fırsatına sahip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçime en kısa zamanda gidilmesi gerektiğini vurgulayan Sandu, "Bu kaçınılmazdır. Yakında parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesiyle ilgili kararname imzalayacağım" ifadesini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Dodon'dan, mahkemenin kararına tepki

Öte yandan, Rusya yanlısı Sosyalist Parti Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, mahkemenin kararının anayasal normları çiğnediğini savundu.

Bu kararın "siyasi" olduğuna işaret eden Dodon, "Hepimizin, Sandu'un iktidarı gasp etme girişimlerine tanık olduğundan eminim" dedi.

Sandu'nun ilk adayı parlamentodan güven oyu alamamıştı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Başbakan İon Chicu'nun istifa kararı almasının ardından Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici başbakan olarak 31 Aralık 2020'de atamıştı.

Sandu'nun önerdiği başbakan adayı Natalya Gavrilitsa, 11 Şubat'ta parlamentodan güven oyu alamamıştı. Sandu, Gavrilitsa'yı yeniden aday gösterme kararı almıştı.

Moldova Anayasa Mahkemesi Sandu'nun, başbakanlığa Gavrilitsa'yı yeniden aday göstermesi kararının anayasaya aykırı olduğuna 23 Şubat'ta hükmetmişti.

Bunun üzerine Sandu, parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle istişareler sonucu başbakanlığa İgor Grosu'yu önermişti. Ancak bu konu, 25 Mart'ta yapılan parlamento toplantısında milletvekillerinin sayısının yeterli olmadığı için çözülememişti.

Sandu da 29 Mart'ta parlamentonun fesih edilmesi konusunda gerekli şartların oluşup oluşmadığının tespit edilmesi için Moldova Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.