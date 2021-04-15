Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın devlet sınırlarımızı aşması 'kırmızı çizgimiz'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'nın 'aşmaması gereken kırmızı çizginin' Ukrayna devlet sınırları olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba; Litvanya, Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamasında, Rusya'nın 'aşmaması gereken kırmızı çizginin' Ukrayna devlet sınırları olduğunu söyleyen Kuleba, "Eğer sınırları geçerse, sonuçları olmak zorunda" dedi.

Kuleba ayrıca, Baltık ülkeleri dışişleri bakanlarından Avrupa Birliği (AB) ve NATO’da Kiev'e pratik destek ihtiyacını dile getirmeleri çağrısında bulundu.

Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass'taki savaşın sona ermesinin tek yolunun ülkesinin NATO üyeliği olduğunu belirterek, ittifak ülkelerine Rusya'ya karşı Karadeniz'deki varlıklarını güçlendirme çağrısı yapmıştı.