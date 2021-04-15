Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ordumuz hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin her ihtimale hazır olduğunu duyurarak, “Ordumuz hazır” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Donbass bölgesinin çok önemli ve kritik olduğuna vurgu yaparak, "Gündeme ilişkin 7 madde konuşuldu ve en önemlisi en gizlisi ise Donbass. Bu bölgede durum kontrol altına alınıyor. Sorun varsa cevabını vermeye hazırız. Ordumuz hazır" dedi.

'Resmi açıklamalara kulak verin'

Donbass'a ilişkin bilgi kirliliği yapıldığını savunan Zelenskiy, "Vatandaşlardan Donbass’a ilişkin resmi açıklamalara kulak vermelerini istiyorum. Devlet Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin açıklamalarını takip edin" ifadelerini kullandı.

Macron, Zelenskiy ve Merkel yarın görüşecek

Zelenskiy, Donbass’ı ilgilendiren kritik konuları görüşmek için yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa’da görüşecek. Ardından Zelenskiy, Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel video konferans yoluyla görüşecek.