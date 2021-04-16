Zelenskiy: Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya katılım talebini destekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in NATO'ya kabul edilmesi yönündeki talebini yineleyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu fikri desteklediğini öne sürdü.

Le Figaro gazetesine konuşan Zelenskiy, "Erdoğan, Ukrayna'nın NATO'ya katılım talebine destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Zelenskiy, geçen hafta günü görüşmüş ve liderler, Karadeniz'deki gerilim başta olmak üzere bir dizi gelişmeyi ele almıştı.

Ukrayna, 2014 yılında tarafsızlık statüsünden vazgeçmişti. 2016'da NATO'ya katılım, ülkenin dış politika amacı olarak ilan edilmişti.

Ukrayna parlamentosu, 2019’da ülkenin Avrupa Birliği ve NATO’ya katılım politikasını sabitleyen yasa değişikliklerini kabul etmişti. Ukrayna, NATO’da genişletilmiş imkanlara sahip partner statüsünü alan altınca ülke olmuştu.

Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Ukrayna'nın NATO'ya katılabilmek için bir dizi kriteri yerine getirmesi gerekeceğini, bunun uzun zaman alacağını dile getirmişti.