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    Fransa parlamentosu

    Fransa'da 15 yaşından küçükle cinsel ilişkiyi rızaya bakmaksızın tecavüz olarak tanımlayan yasa, oybirliğiyle onaylandı

    © AFP 2021 / Christophe ARCHAMBAULT
    Avrupa
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    Fransızların bugüne dek görmezden geldikleri çocukların cinsel istismarı ve ensest vakalarıyla yüzleşme eğilimine girmelerine koşut, mağdurun rızası olup olmadığına bakmaksızın 15 yaşından küçük çocukla cinsel ilişkinin tecavüz kategorisine alınması, parlamentoda kabul edilerek yasalaştı. 

    Fransa'nın ikinci #MeToo (#BenDe) hareketi olarak değerlendirilen ve bazı tanınmış isimlerinin maskesini düşüren çocuk istismarı ve ensest ifşaatları dalgasının ardından, çocuğun rızası gerekçesini kaldıran yasa, parlamentoda son okumanın ardından oybirliğiyle onaylandı. 

    Fransa için 'tarihi adım'

    15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkiyi -iki taraf arasında fazla yaş farkı bulunmadığı durumlar hariç- 20 yıla kadar hapisle cezalandırılan suça dönüştüren ve ensest halinde rıza yaşını 20'ye çıkaran yasa, cinsellik konusunda geleneksel olarak müsamahakâr Fransa açısından 'tarihi adım' olarak nitelendi. 

    'Çocukları ellemiyoruz'

    Böylece Fransa nihayet, mağdurların uzun yıllardır devam eden kampanyaları sayesinde çocuklara cinsel istismarı ağır suç haline getirmiş çok sayıda Batılı ülkeyle aynı çizgiye geldi.

    Yasanın 'tarihi adım' olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti "Çocukları ellemiyoruz. Artık hiçbir yetişkin saldırgan, 15 yaşından küçüklerin rızası gerekçesinin arkasına saklanamayacak" dedi.

    Önceki yasaya göre savcıların tecavüz ya da cinsel saldırı suçlamasında bulunmak için yetişkinin reşit olmayanı cinsel ilişki için zorladığını, tehdit ettiğini ya da kandırdığını kanıtlaması gerekiyordu. 

    5 yaş fark istisnası

    Ancak 300 değişiklik önergesinden geçmiş bulunan yeni yasa da aralarında en fazla 5 yaş fark olan ergen ve genç yetişkin arasında cinsel ilişkiye saldırının sözkonusu olmaması şartıyla izin veriyor.

    Bazı milletvekilleri 5 yaş fark istisnasını leştirirken, Adalet Bakanı Dupond-Moretti, '18 yaşında bir genci 14.5 yaşında bir kızla rızayla ilişkiye girdiği için hapse atmak istemediği' savunmasını yaptı.

    11 yaşındaki çocuğun 'rızası' gerekçesiyle ceza indirimi

    Fransa'da 2018 yılında 28 yaşında bir erkeğin parkta tanıştığı 11 yaşında bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmekten mahkum edildiğinde ilkin çocuğun rızası gerekçesiyle tecavüzle suçlanmayıp hafif ceza almasına tepkiler üzerine, rıza ile ilgili madde sertleştirilmişti.

    Olivier Duhamel skandalı

    Ocak 2020'de Fransız medyasının manşetlerinde eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in kızının anı kitabında ikiz erkek kardeşinin üvey babası tarafından yıllarca cinsel istismara uğradığını ifşası vardı. Sözkonusu üvey baba, sol kesimin önde gelen siyasetçisi ve entelektüeli Olivier Duhamel'di. Sıfatları arasında Anayasa Konseyi'nin eski danışmanı, Sosyalist Parti'den Avrupa Parlamentosu'nun eski üyesi, pek çok gazete-derginin yayıncısı ve yazarı, pek çok televizyon kanalının danışmanı ve uzmanı, pek çok üniversitenin profesörü, en saygın üniversitelerden Sciences Po'nun yönetim kurulu başkanı yer alıyordu.

    İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı'na ne demeli?

    Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl kurulan yeni kabinede kadınlara cinsel saldırıdan hakkında soruşturma açılmış Gerard Darmanin'i İçişleri Bakanı, kadın haklarını ve #MeToo (#BenDe) hareketini aşağılayan açıklamalarıyla tepki çeken, avukatlık kariyerinde birçok defa tecavüz ve cinsel saldırı zanlılarını savunmasıyla tanınan Eric Dupond-Moretti'yi Adalet Bakanı yaptı.

    Etiketler:
    Olivier Duhamel, onay, yasa, Parlamento, Ensest ilişki, Reşit, Rıza, Tecavüz, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara cinsel taciz, Emmanuel Macron, Gerard Darmanin, Eric Dupond-Moretti
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